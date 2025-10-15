Phó Thủ tướng chỉ đạo "nóng" 4 cao tốc trọng điểm: Tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang khẩn trương hoàn thành việc này trước ngày 15/10

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ 4 dự án đường bộ cao tốc gồm Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua tỉnh Tuyên Quang), Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua tỉnh Hà Giang), Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng.

Theo công điện, công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương vẫn còn tồn tại, chậm tiến độ so với yêu cầu.

Cụ thể, đối với tỉnh Tuyên Quang, địa phương cần khẩn trương hoàn thành dứt điểm các tồn tại về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, tái định cư… đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng đoạn 8,1km bổ sung, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Với tỉnh Lạng Sơn, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành di dời 06 hộ dân còn lại. Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thành dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao bãi đổ thải,… trước ngày 15/10/2025.

Hướng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu.

Về công tác thi công, các chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án phấn đấu mỗi tháng sản lượng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ) khoảng 18%/tháng, đoạn qua tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) khoảng 10%/tháng, phấn đấu hoàn thành nền đường trước ngày 20/10/2025, hoàn thành thông tuyến trên các cầu trong tháng 10/2025, hoàn thành lớp móng, mặt đường trước ngày 15/10/2025.

Đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng, phấn đấu sản lượng đạt 11%/tháng, hoàn thành nền đường trong tháng 10/2025, hoàn thành các cầu, hầm trong tháng 11/2025, hoàn thành lớp móng mặt đường và thông tuyến trước ngày 19/12/2025.

Về việc điều chỉnh dự án giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 các dự án, với dự án Tuyên Quang - Hà Giang, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh thiết kế giai đoạn 1 để triển khai thi công các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung ngoài hiện trường. Đối với 64,5km đoạn qua Tuyên Quang (cũ) đang được đầu tư với quy mô 02 làn xe, UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính để được bổ sung vốn cho dự án, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, UBND tỉnh Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án 1 để triển khai các bước tiếp theo.

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các đề xuất về vốn của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Tuyên Quang, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai việc đầu tư trạm dừng nghỉ, hệ thống giám sát giao thông ITS, thu phí ETC, kiểm soát tải trọng xe theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng đảm bảo hoàn thành đồng bộ khi đưa công trình khai thác, sử dụng.