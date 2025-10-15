Khách Việt nhận iPhone 17 từ cả tháng trước, người dân nước ASEAN này vẫn phải chờ thêm

iPhone 17 vẫn chưa lên kệ chính thức tại Indonesia dù đã bán rộng rãi ở nhiều thị trường khác trong khu vực. Theo thông báo của Apple được các tờ chuyên trang dẫn lại, đặt trước (pre-order) tại Indonesia mở từ 10/10 và bán tại cửa hàng từ 17/10. MacRumors cho biết Apple đã xác nhận khung thời gian này cho toàn bộ dòng sản phẩm gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và Pro Max. TEMPO (bản tiếng Anh) cũng dẫn lại thông tin tương tự, nhấn mạnh mốc mở đặt trước 10/10 tại Indonesia.

Việc Indonesia lùi lịch so với các nước láng giềng không phải ngẫu nhiên. Trước đó, nước này áp dụng quy định nội địa hóa linh kiện (TKDN) khiến iPhone 16 từng bị chậm/gián đoạn bán ra; Apple chỉ có thể nối lại bán iPhone 16 từ tháng 4/2025 sau khi đạt thoả thuận đầu tư với Jakarta.

Trái lại, phần lớn thị trường ASEAN khác đã có lịch mở bán sớm hơn. Singapore là nhóm đầu tiên: Channel NewsAsia dẫn thông báo của Apple cho biết đặt trước từ 12/9 và bán từ 19/9. Tại Malaysia, trang công nghệ SoyaCincau cho biết lịch tương tự: pre-order 12/9, bán 19/9 với bảng giá chính thức công bố ngay sau sự kiện. Thái Lan cũng mở bán đúng “tuần iPhone” giữa tháng 9; truyền thông sở tại ghi nhận cảnh xếp hàng tại các cửa hàng ở Bangkok vào ngày 19/9.

Ở Philippines, đợt mở bán diễn ra muộn hơn đôi chút nhưng vẫn sớm hơn Indonesia: BusinessWorld ghi nhận mở đặt trước ngày 9/10–16/10 và bán chính thức ngày 17/10; trang Apple Philippines cũng hiển thị trạng thái “Available starting October 17”. Nghĩa là trong khi Singapore, Malaysia, Thái Lan đã qua giai đoạn giao máy từ 19/9, Philippines bước vào “tuần mở bán” đúng 17/10, còn Indonesia chỉ kịp lên kệ cùng ngày sau một tuần mở pre-order.

Việt Nam - bất chấp không có Apple Store chính thức - là một trong số ít thị trường ASEAN được ưu tiên bán sớm cùng đợt ra mắt toàn cầu. Theo Apple, Việt Nam nằm trong nhóm trên 63 quốc gia được phép pre-order từ 12/9 và bắt đầu giao hàng từ 19/9. Các kênh bán lẻ lớn trong nước như Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Shop cũng thông báo triển khai chương trình đặt trước với ưu đãi trade-in, trả góp 0% và chiết khấu thẻ.

Sức mua tại Việt Nam rất mạnh: các nhà bán lẻ báo cáo hơn 200.000 đơn đặt trước trong giai đoạn trước khi mở bán chính thức, với mẫu Pro Max chiếm ưu thế lớn. Trong ngày mở bán, các chuỗi đồng loạt giao máy cho khách, dù nguồn cung ban đầu rất hạn chế và phải dùng phương thức bốc thăm để chọn người mua.