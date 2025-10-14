Giá vàng thế giới đã lên cao nhất mọi thời đại nhưng được dự báo sẽ tăng tiếp

Giá vàng tăng vọt vượt mốc 4.100 USD/ounce, đạt mức cao kỷ lục do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Các nhà phân tích dự đoán kim loại quý này có thể tăng lên 5.000 USD vào năm 2026.

Giá vàng giao ngay tăng vọt 1,8% lên 4.106,48 USD/ounce vào ngày đầu tuần này, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4.116,77 USD, do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 3,3% lên 4.133 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng 56% trong năm nay, vượt qua mức 4.000 USD/ounce lần đầu tiên vào tuần trước, nhờ sự hỗ trợ của bất ổn địa chính trị, áp lực kinh tế, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed và hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới.

Phillip Streible, Chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Blue Line Futures, cho biết: "Giá vàng có thể tiếp tục tăng. Chúng ta có thể thấy giá vượt 5.000 USD một ounce vào cuối năm 2026". Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ mang tính cấu trúc từ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF mạnh mẽ, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và xu hướng lãi suất thấp hơn của Mỹ.

Về mặt địa chính trị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thổi bùng căng thẳng thương mại với Trung Quốc vào thứ Sáu, chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà đầu tư ước tính khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 10 là 97%, với khả năng tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 là 100%.

Các nhà phân tích của Bank of America và Société Générale dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Standard Chartered nâng dự báo giá vàng trung bình lên 4.488 USD vào năm tới. Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Standard Chartered, lưu ý rằng khả năng phục hồi hiện tại là rất cao, với những điều chỉnh ngắn hạn có thể hỗ trợ cho đà tăng dài hạn.

Giá bạc giao ngay cũng tăng 3,1% lên 51,82 đô la/ounce, đạt mức kỷ lục 52,12 USD vào đầu phiên, được hỗ trợ bởi cùng áp lực thị trường như vàng. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cả hai kim loại đều đang trong tình trạng quá mua, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 80 đối với vàng và 83 đối với bạc.

Giá bạch kim tăng 3,9% lên 1.648,25 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 5,2% lên 1.478,94 USD/ounce.