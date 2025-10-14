Một lĩnh vực của Việt Nam vượt qua Trung Quốc tại thị trường Campuchia

VOV dẫn báo cáo của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, kim ngạch thương mại giữa nước này và các thị trường chủ lực đạt gần 47 tỷ USD trong 9 tháng tính từ đầu năm, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Mỹ tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Campuchia, cả về kim ngạch thương mại song phương và thị trường xuất khẩu. Theo đó, thương mại Campuchia-Mỹ từ đầu năm đạt gần 9,56 tỷ USD (tăng 22,6%), chỉ xếp sau thương mại giữa Campuchia và Trung Quốc. Trong khi Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia với trên 9,2 tỷ USD.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia tính từ đầu năm, nếu xét về quy mô thương mại song phương ở mức 14,2 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, xuất khẩu của Campuchia sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 9 tháng vừa qua chỉ đạt 1,18 tỷ USD, giảm 7,7%, trong khi mức nhập khẩu từ Trung Quốc lại tăng mạnh với 32%.

Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Campuchia. Trong đó nổi bật là việc Việt Nam vẫn là thị trường xuất khẩu lớn hai của Campuchia tính từ đầu năm, với lượng hàng hóa trị giá gần 3 tỷ USD, xếp trên cả Trung Quốc và Nhật Bản trong danh sách các thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Campuchia.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Campuchia vừa qua vẫn là hàng may mặc, các sản phẩm cao su, da giày, máy móc và thiết bị điện tử, đồ nội thất, các loại hạt, hoa quả và phụ tùng phương tiện.

Đáng chú ý, ngành xuất khẩu gạo của Campuchia tiếp tục tăng trưởng tốt. Từ đầu năm, Campuchia đã thu về gần 409 triệu USD từ việc bán gần 600 nghìn tấn gạo ra hàng chục thị trường khu vực và quốc tế. Trong đó, gần một nửa số gạo này được bán sang các nước châu Âu, Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngoài ra, Campuchia cũng đã xuất khẩu hơn 5,2 triệu tấn lúa sang các nước lân cận, chủ yếu là Việt Nam, thu về hơn 1,2 tỷ USD.

Vào tháng 9 năm nay, tại cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác song phương; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nỗ lực đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong thời gian tới; cam kết đẩy mạnh kết nối giao thông, đơn giản hóa các thủ tục vận chuyển qua biên giới, tăng cường hợp tác du lịch…

Hai bên nhất trí thúc đẩy hoàn thành công tác cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia, sớm hoàn thành các tuyến cao tốc Phnom Penh – Bavet và khánh thành cửa khẩu biên giới chung Tân Nam – Meun Chey; cùng trao đổi về những vấn đề khu vực và trên thế giới mà hai bên cùng quan tâm.