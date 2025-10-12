Dù ngày 10/10 đã qua nhưng vẫn còn nhiều mặt hàng giảm giá sâu

Thị trường hàng gia dụng bước vào cao điểm khuyến mãi đầu quý IV khi loạt nhà bán lẻ tung chương trình giảm giá quy mô lớn quanh mốc 10/10. Điện máy Xanh cho biết đang chạy chiến dịch "10.10 – 10 deal vẹn 10" từ ngày 9–12/10 với nhiều mặt hàng gia dụng giảm sâu, tập trung vào nồi cơm điện, máy xay, quạt, máy hút bụi, kèm quà tặng và ưu đãi giao nhận tại nhà. Thời gian, thể lệ và danh mục ưu đãi được công bố công khai trên trang khuyến mãi của doanh nghiệp.

Ở kênh đại siêu thị, hệ thống Co.opmart phát hành "Cẩm nang mua sắm" 2–15/10 với trọng tâm hàng nhãn riêng và nhóm đồ dùng nhà bếp, đồ vệ sinh nhà cửa, nồi chảo… kèm chương trình tích tem đổi quà bộ dao bếp RoyalVKB, giúp người mua tiết kiệm thêm ngoài mức giảm trực tiếp tại kệ. "Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tích tem nhận quà - Co.opmart nêu trên trang tin khuyến mãi và cẩm nang khu vực.

Các nhà bán lẻ điện máy khác cũng không đứng ngoài cuộc. Nguyễn Kim đang áp dụng ưu đãi theo hình thức kết hợp mã giảm và khuyến mại thanh toán (ví dụ ưu đãi tới 1 triệu đồng với một số cổng và ngân hàng) kéo dài đến hết tháng 10, đồng thời công bố nhiều sản phẩm gia dụng giảm 10–20% tại chuyên trang hàng gia dụng. "Ưu đãi thanh toán lên đến 1.000.000 đồng, diễn ra đến 30/10/2025," trang khuyến mãi của Nguyễn Kim nêu rõ.

Còn GO!/Big C tiếp tục nhấn mạnh các chiến dịch giảm giá định kỳ kèm yêu cầu chọn siêu thị để xem ưu đãi, với thông điệp "hàng trăm sản phẩm … gia dụng khuyến mãi cực hấp dẫn". Dù mỗi siêu thị có danh mục khác nhau, điểm chung là tập trung nhóm đồ nhà bếp, chất tẩy rửa, chăn ga gối, đồ nhựa gia dụng — các giỏ hàng chịu ảnh hưởng lớn của biến động giá thời gian qua.

Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 9 ước đạt 598,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với tháng 8 và tăng 11,3% so với cùng kỳ; luỹ kế 9 tháng đạt hơn 5,17 triệu tỉ đồng (khoảng 195 tỷ USD), tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. "Nhóm thiết bị, dụng cụ gia đình" ghi nhận mức tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu nâng cấp đồ gia dụng theo chu kỳ cuối năm đang quay lại.

Về mặt giá cả, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,42% so với tháng trước và 3,38% so với cùng kỳ; lạm phát cơ bản 9 tháng ở mức 3,19%, thấp hơn CPI bình quân 3,27%. Theo cơ quan thống kê, lạm phát vẫn "trong tầm kiểm soát", tạo dư địa cho doanh nghiệp đẩy mạnh kích cầu mà không làm méo kỳ vọng giá.