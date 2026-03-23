HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh biệt phái làm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tr.Đức |

Thượng tá Nguyễn Duy Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, biệt phái công khai giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngày 23-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Duy Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận thượng tá Nguyễn Duy Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái công khai đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị thượng tá Nguyễn Duy Dũng tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong lực lượng Công an, nhanh chóng tiếp cận công tác ở Ban Nội chính Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Duy Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Bà Trịnh Minh Thanh cũng đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý, tạo điều kiện cho thượng tá Nguyễn Duy Dũng hoàn thành nhiệm vụ biệt phái; Ban Nội chính Tỉnh ủy hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để ông Nguyễn Duy Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Duy Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quan tâm, điều động biệt phái công tác về Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Duy Dũng cam kết trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định của Bộ Công an đối với đại tá Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tags

vũ trung hiếu

Trịnh Thị Minh Thanh

Tỉnh uỷ Quảng Ninh

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại