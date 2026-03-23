Trung ương Đảng họp riêng về giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước

Anh Văn |

Sau phần khai mạc, Trung ương họp riêng cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV .

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 2. (Ảnh: Phạm Thắng)

Hội nghị Trung ương 2 khai mạc sáng 23/3, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIV; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIV; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về: Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

