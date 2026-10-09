HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phó Đức Nam và kịch bản lừa đảo qua "sàn chứng khoán quốc tế"

ĐỖ TRUNG
|

Ngày 26-10 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa vụ án Phó Đức Nam và hơn 180 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm. Đây là một đại án tài chính, lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn, hơn 180 bị cáo bị xác định đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của trên 900 bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017, Phó Đức Nam (tên gọi khác là Mr Pips; trú tại phường Tam Thắng, TPHCM) quen 1 đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ. Cả 2 sau đó bàn bạc, thống nhất để đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (có liên kết, sử dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế).

Phó Đức Nam và vụ lừa đảo qua sàn chứng khoán quốc tế gây chấn động năm 2026 - Ảnh 1.

Những trang web này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Sau đó, đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ chuyển thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên, bản chất các trang web trên đều đã lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường, nên tiền đầu tư của khách hàng thực chất “trôi” vào nhóm admin.

Để lừa đảo, Phó Đức Nam lập 81 công ty, trong đó có 4 công ty để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty để thực hiện ký kết hợp đồng thuê máy chủ, 49 công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng…

Phó Đức Nam và vụ lừa đảo qua sàn chứng khoán quốc tế gây chấn động năm 2026 - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra xác định, để dụ dỗ được khách hàng tham gia đầu tư sàn chứng khoán do mình tạo lập, Phó Đức Nam lập các tài khoản mạng xã hội gồm 2 tài khoản Facebook (1 tài khoản “Phó Đức Nam (Mr Pips)” và 1 tài khoản tên là “Phó Đức Nam"), 1 tài khoản Tiktok (là “Mr.pips”), 1 tài khoản Telegram (“@PipsO811"). Qua các tài khoản trên, Nam cùng một số nhân viên của bộ phận marketing đăng các bài viết, video thể hiện cuộc sống thành đạt, từ việc đầu tư chứng khoán quốc tế, thị trường ngoại hối, cho đến đưa ra lời khuyên cho những người theo dõi. Khi có người xem nhắn tin, kết bạn, nhờ tư vấn thì Nam hoặc nhân viên quản lý tài khoản sẽ trả lời và dụ dỗ người bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngoài 60 vụ việc lừa đảo các nhà đầu tư theo hình thức như trên, còn có 859 vụ việc khác mà các bị hại bị chiếm đoạt số tiền hơn 1.467 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 106 đối tượng, riêng Phó Đức Nam bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tin liên quan

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong vụ TikToker Mr Pips

Vụ án Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Đề nghị điều tra bổ sung

Đề nghị điều tra bổ sung vụ án Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vợ đối tượng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị dẫn giải về Việt Nam

Tags

phó đức nam

Mr Pips

chứng khoán quốc tế

rửa tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại