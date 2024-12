Nam sinh đạt học bổng toàn phần ĐH ở Singapore

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips (30 tuổi, trú TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter (34 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Đến nay, công an đã khởi tố bị can đối với 31 đối tượng về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm", "rửa tiền" và "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo công an quận Cầu Giấy, Phó Đức Nam vốn có kiến thức rất tốt về tài chính, kinh tế. Sau khi tốt nghiệp THPT, Nam nhận được học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, chuyên ngành công nghệ thông tin.

Không chỉ vậy, đối tượng cũng có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có chứng chỉ IELTS 8.5, có thể giao tiếp trực tiếp khi thương thảo với người nước ngoài mà không cần phiên dịch viên.

Ban chuyên án đánh giá, từ sự hiểu biết, kiến thức của mình, Nam đã liên kết với nhiều đối tượng khác để hình thành nên một tổ chức sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam luôn xuất hiện với cuộc sống xa hoa, giàu có - Ảnh: FBNV

Vài năm trở lại đây, Phó Đức Nam nổi lên với cái tên Mr.Pips là một TikToker chuyên nói về chủ đề tài chính, đầu tư. Mặc dù còn khá trẻ nhưng kênh Tiktok của Phó Đức Nam đã sở hữu nhiều clip triệu view với chủ đề tài chính.

Trên kênh TikTok Mr Pips của mình, Phó Đức Nam luôn xuất hiện với hình ảnh là một người giàu có với nhiều xe siêu sang, tiền đếm không xuể và xuất hiện ở những nơi sang trọng, đắt tiền. Tuy nhiên, hơn 2 tháng trở lại đây, Mr Pips bỗng nhiên biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội, kênh Tiktok cũng không còn hoạt động cho đến khi có thông tin Phó Đức Nam bị khởi tố.

"Ông trùm" lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Khi Công an TP Hà Nội thông tin về việc triệt phá đường dây lừa đảo mà Phó Đức Nam cầm đầu thì nhiều người bất ngờ. Lúc này, mọi người nhận ra chính những hào nhoáng, xa hoa mà đối tượng đăng tải trên mạng xã hội là vỏ bọc để "lùa gà".

Với kinh nghiệm triệt phá nhiều đường đây lừa đảo trên không gian mạng, công an nhận định thủ đoạn thường bắt đầu giăng bẫy bằng những hình ảnh giàu có, hào nhoáng trên mạng xã hội, sau đó sẽ thực hiện hành vi lừa đảo như kêu gọi đầu tư vào những dự án ma, đầu tư tiền ảo, chứng khoán quốc tế với hứa hẹn, cam kết lợi nhuận cao, nhưng mục đích thật sự là để chiếm đoạt.

Hai đối tượng Nam và Ngọ cũng tổ chức nhiều hội thảo hoành tráng và các khóa đào tạo đầu tư trực tuyến về phương kiếm tiền dễ dàng từ nhà đầu tư chứng khoán quốc tế, khiến cho các bị hại kích thích, sẵn sàng rót tiền vào tham gia.

"Các đối tượng còn mua thông tin cá nhân như số điện thoại của những người có tiền từ nhiều nguồn, trong đó có hacker... sau đó gọi điện liên hệ, chào mời tham gia đầu tư, dẫn dụ họ nạp tiền", Tiền Phong dẫn lời một cán bộ điều tra.

Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: Sơn Dương

Trong quá trình hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam. Các đối tượng đã tuyển dụng nhân viên các bộ phận như: maketing, bộ phận chăm sóc bị hại, bộ phận hỗ trợ bị hại nạp rút tiền.

Các đối tượng nhân viên "Sale" trong các văn phòng chi nhánh chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 10 nhân viên để hoạt động và phân công Trưởng nhóm, để đào tạo và hướng dẫn các đối tượng "Sale" tìm kiếm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, các đối tượng cầm đầu sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân, mua siêu xe, du thuyền, bất động sản, USD, vàng.

Tại cơ quan công an, chính Phó Đức Nam thừa nhận việc bản thân thường xuyên khoe "nhà đẹp, xe sang" nhằm truyền sự tin tưởng cho người xem, dẫn dụ người xem bị cuốn hút vào các hình ảnh này.

Sau đó, các đối tượng chụp ảnh, sử dụng các tài sản đó đăng tải trên khắp các nền tảng mạng xã hội để kích thích những bị hại khác tiếp tục tham gia vào hoạt động lừa đảo của tổ chức này.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, công an thu giữ số tài sản 5.200 tỷ đồng gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.

Cơ quan điều tra cũng cũng khẳng định con số 5.200 tỷ đồng không dừng lại và số bị hại bước đầu xác định là 2.661 người trên toàn quốc.

