Công an TP Hà Nội ngày 8/3 cho biết, Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và tiêu thụ xe trộm cắp trên địa bàn.

Trước đó, sáng 5/3, Công an phường Hàng Bột tiếp nhận đơn trình báo của anh H (SN 1996), trú phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội về việc anh bị mất trộm xe máy Honda Wave trên phố Tôn Đức Thắng.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an phường Hàng Bột đã triển khai lực lượng xác minh sự việc. Đến chiều cùng ngày, Công an phường Hàng Bột phát hiện Trần Hoàng Long (SN: 1976; HKTT: Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) đang điều khiển chiếc xe của anh H tại phố Ngô Sỹ Liên nên đã đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ. Tại Công an phường Hàng Bột, Long đã khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên.

Hai đối tượng Long và Lệ - Ảnh: CA TP Hà Nội

Qua đấu tranh mở rộng, công an xác định Long còn gây ra 03 vụ trộm cắp tài khác trên phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vào ngày 03/02/2025; trên phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, vào ngày 23/02/2025; trên phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân vào ngày 03/3/2025. Số xe này Long mang bán cho Trịnh Thị Thúy Lệ (SN: 1985, trú tại Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của Trần Hoàng Long, Công an phường đã đã triệu tập Trịnh Thị Thúy Lệ. Tại cơ quan Công an, Lệ khai đã tiêu thụ tài sản do Long trộm cắp. Công an phường Hàng Bột đã thu giữ 3 xe máy trong các vụ trộm trên. Theo hồ sơ, Long là đối tượng có 5 tiền án còn Lệ đã có 2 tiền án.

Hiện Công an phường Hàng Bột đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.