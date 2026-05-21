Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay

Phan Trang
|

Cục Thuế cho biết dữ liệu hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng giúp cơ quan chức năng kiểm soát dòng tiền, kể cả với cá nhân có cả giao dịch kinh doanh và giao dịch sinh hoạt trong cùng tài khoản.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế

Ngày 20/5, Cục Thuế phối hợp Báo Tiền phong tổ chức Hội thảo "Quản lý thuế theo dòng tiền: Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch".

Chia sẻ tại hội thảo, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết cơ quan thuế hiện nay không còn quản lý theo cách thủ công như trước, như đi đếm khách, đếm doanh thu tại cửa hàng, mà đang chuyển mạnh sang quản lý bằng dữ liệu.

Từ năm 2021 đến nay, dữ liệu hóa đơn điện tử đã hình thành kho dữ liệu lớn ghi nhận gần như toàn bộ giao dịch của nền kinh tế. Cùng với đó là dữ liệu lịch sử tuân thủ thuế của người nộp thuế và hệ thống kết nối thông tin với ngân hàng, sàn thương mại điện tử, đơn vị trung gian thanh toán.

Ông Minh cho biết, dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu kết nối với các cơ quan khác sẽ giúp hình thành môi trường kinh doanh công khai, minh bạch và bình đẳng hơn.

"Hiện ngành thuế đã nắm thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, trong đó khoảng 200 triệu tài khoản cá nhân. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu rủi ro lớn, giao dịch bất thường hoặc nghi vấn trốn thuế, rửa tiền, ngân hàng sẽ phối hợp cung cấp thông tin theo quy định pháp luật", ông Minh nhấn mạnh.

Theo vị này, cơ quan thuế không giám sát mọi giao dịch cá nhân một cách máy móc. Ngành thuế hiện đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, chỉ tập trung vào các trường hợp có rủi ro thực sự.

"Nếu một cá nhân có cả giao dịch kinh doanh và giao dịch sinh hoạt trong cùng tài khoản thì cơ quan thuế vẫn có thể phân tích, đối chiếu và xem xét trên cơ sở giải trình. Điều quan trọng nhất vẫn là minh bạch", ông Minh thông tin.

Dữ liệu tài khoản và định danh cá nhân đồng bộ giúp cơ quan thuế dễ dàng quản lý dòng tiền của các cá nhân, tổ chức.

Chia sẻ thêm, bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế cho biết thời gian qua, ngành thuế đã lập Ban quản lý tuân thủ trên cơ sở nâng cấp từ Ban quản lý rủi ro trước đây. Đơn vị này có nhiệm vụ đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ của người nộp thuế để áp dụng phương thức quản lý phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào thanh tra hay xử phạt như trước.

Vị này khuyến nghị người nộp thuế nên tăng tính chủ động thông qua việc cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn và các công cụ hỗ trợ kê khai. Cơ quan thuế cũng khuyến khích hộ kinh doanh sử dụng các giải pháp công nghệ, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và thanh toán không tiền mặt để dữ liệu được kết nối đồng bộ, hạn chế sai sót trong quá trình ghi nhận doanh thu.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế đang triển khai đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau nhằm phát hiện các trường hợp có chênh lệch bất thường so với thực tế kinh doanh. Tuy nhiên, hướng xử lý được nhấn mạnh là ưu tiên cảnh báo và hỗ trợ điều chỉnh sai sót trước, giúp người nộp thuế nâng cao ý thức tự giác và chủ động rà soát hồ sơ của mình.

"Chỉ với những trường hợp cố tình che giấu doanh thu, trốn thuế hoặc không chấp hành sau khi đã được hướng dẫn, cơ quan thuế mới áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định pháp luật", bà Trà nhấn mạnh.

