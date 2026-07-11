HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghiêm Huê
|

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1256 về việc điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Đoàn Trung Kiên được điều động từ UBND tỉnh Tây Ninh đến nhận công tác tại Bộ GD&ĐT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Báo Tây Ninh

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, tại tỉnh Hà Nam (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình.

Ông Đoàn Trung Kiên có nhiều năm làm giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội; sau đó kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 9/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Quyền Giám đốc, Giám đốc Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp); từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2025 ông là Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ngày 14/4/2025, ông Đoàn Trung Kiên được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 28/4/2025, tại kì họp thứ 20 (kì họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X đã bầu bổ sung ông Đoàn Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh , nhiệm kì 2021 - 2026.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Văn phòng Chính phủ

Trường đại học Luật Hà Nội

Báo Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại