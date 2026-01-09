Ông Dmitry Medvedev (phải) là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Trong thông điệp đăng trên trang cá nhân hôm 6/1, cựu Tổng thống Nga Medvedev viết: "Chúc mừng Giáng sinh Thiên Chúa giáo, thế giới Nga!" kèm theo hình ảnh Nhà thờ Chúa Cứu thế ở thủ đô Moscow với dòng chữ đậm bằng tiếng Anh: "Don't play games with Russia" (Đừng chơi trò với Nga).

Ngay sau đó, nhiều tờ báo quốc tế đã cho rằng đây là một phản ứng trực tiếp đối với bài đăng trước đó của Bộ Ngoại giao Mỹ bằng tài khoản tiếng Nga, trong đó kèm theo một bức ảnh Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio với dòng chữ: "Đừng chơi trò với Tổng thống Trump". Bài đăng của phía Mỹ mô tả ông Trump là "một người hành động quyết liệt".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Anadolu)

Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ hôm 3/1, làm dấy lên tranh cãi trên trường quốc tế. Washington khẳng định hành động này là biện pháp thực thi pháp luật cần thiết, trong khi Caracas cùng một số đồng minh, trong đó có Moscow, chỉ trích đây là hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Việc ông Medvedev sử dụng phong cách trình bày trực quan và cấu trúc câu gần giống bài đăng của phía Mỹ đã gây chú ý trong dư luận, thu hút nhiều phản ứng đa chiều trên mạng xã hội.

Trước đó, trong các phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội từ năm 2025, cựu Tổng thống Nga Medvedev nhiều lần nhấn mạnh rằng, diễn biến và kết cục của cuộc xung đột Ukraine phụ thuộc rất lớn vào quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hiện Điện Kremlin chưa lên tiếng bình luận về những suy đoán xung quanh lời bình luận Giáng sinh của ông Medvedev.