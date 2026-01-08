Ông Hun Sen: Campuchia cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn với Thái Lan

Tờ Khmer Times đưa tin, ông Hun Sen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Thượng viện Campuchia - tuyên bố vào ngày 7/1 rằng vương quốc này cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan để lập lại hòa bình cho cả hai quốc gia.

Ông Hun Sen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Ảnh: Thượng viện Campuchia

Ông Hun Sen cho biết việc khôi phục hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan cũng sẽ góp phần vào hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

“Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới tất cả các quốc gia thân thiện và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quốc gia thành viên ASEAN dưới sự điều phối của Malaysia với tư cách là Chủ tịch ASEAN, vì sự hỗ trợ và tham gia tích cực của họ trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình này”, ông nói.

Theo Khmer Times, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức vào ngày 27/12/2025, sau ba tuần giao tranh vũ trang gây thương vong cho cả hai bên.