Sức hấp dẫn từ phim Hàn Quốc

Ngày càng xuất hiện nhiều cô gái trẻ trong độ tuổi 20 đến từ những quốc gia châu Âu hay Mỹ đến Hàn Quốc nhưng không phải để du lịch.

Những cô gái này dành suốt cả ngày dài chỉ quanh quẩn trong nhà nghỉ giá rẻ để ngủ hoặc xem phim hay các chương trình truyền hình Hàn Quốc và họ chỉ ra ngoài khi trời tối.

Ông Lee Min Joo - một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về chính trị, dân tộc và giới tính Hàn Quốc tại Đại học Indiana, Bloomington, Mỹ - đã để ý đến điều này.

Sau khi đến thăm một nhà nghỉ và phỏng vấn 123 cô gái, trong đó phần lớn đều đến từ Bắc Mỹ và châu Âu, nhà nghiên cứu Lee kết luận những cô gái này bị thu hút và tìm đến Hàn Quốc bởi cái gọi là “hiệu ứng Netflix”.

Hình ảnh những “nam thần” với gương mặt đẹp và thân hình mang tỉ lệ chuẩn, điển hình là hai nam diễn viên Hyun Bin và Gong Yoo trong các bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc như Crash landing on you (Hạ cánh nơi anh) và Goblin (Yêu tinh) là một trong số các lý do "kéo chân" những cô gái trẻ đến với Hàn Quốc.

Những cô gái tham gia vào các cuộc phỏng vấn của ông Lee nói họ bị cuốn hút bởi những người đàn ông Hàn Quốc có khả năng thấu hiểu mọi cảm xúc và luôn sẵn sàng đón nhận mặt tốt cũng như mặt xấu của người phụ nữ, giống như trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên màn ảnh.

Họ coi những người đàn ông Hàn Quốc là những quý ông lịch lãm và lãng mạn khác hẳn với những người không biết chăm chút cho vẻ bề ngoài và luôn có những suy nghĩ phiến diện tại quê hương của họ.

Grace Thornton, một người làm vườn 25 tuổi đến từ Vương quốc Anh, đã đến Seoul vào năm 2021 sau khi xem phim truyền hình Crash landing on you.

Cô thổ lộ bị ấn tượng bởi cách hành xử của các nhân vật nam trong phim, việc họ không chế nhạo hay cợt nhả phụ nữ rất khác với những gì hiện đang xảy ra tại đất nước của cô.

Gong Yoo (trái) và Hyun Bin

Những “cặp đôi quốc tế” và “bạn trai ảo”

Sự phổ biến của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc với khán giả toàn cầu đã kéo theo sự gia tăng du khách là nữ giới đến Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết năm 2005, có 2,3 triệu phụ nữ đến thăm Hàn Quốc, trong khi số du khách nam là 2,9 triệu người. Tuy nhiên đến năm 2019, số lượng du khách nữ lên đến gần 10 triệu người, trong khi du khách nam chỉ 6,7 triệu người.

Không chỉ phim ảnh, trên các nền tảng mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt nội dung về các “cặp đôi quốc tế” trong đó đàn ông Hàn Quốc hẹn hò với những người phụ nữ đến từ nước ngoài cũng góp phần thu hút các cô gái trẻ đến xứ sở kim chi.

Trên YouTube, hashtag "#Gukjecouple" (tạm dịch: “Cặp đôi quốc tế”) đã được hơn 2.500 kênh sử dụng và gắn trên 34.000 video. Các video này thường có nội dung chia sẻ của các cặp đôi về những khác biệt trong văn hóa hoặc chỉ đơn giản ghi lại những khoảnh khắc đời thường.

Anh Heo Jin Woo, một YouTuber người Hàn Quốc hiện sống ở Seoul và đang điều hành một kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống với người bạn gái đến từ Anh.

Heo Jin Woo cho biết, trước đây, anh đã mở một kênh YouTube trong đó anh đóng vai bạn trai của những người xem. Trên các video được ghi lại, anh hành động như thể đang gọi điện video với người yêu, hỏi han người yêu xem hôm nay họ như thế nào hoặc ngỏ lời mời đi ăn tối.

Anh Heo chia sẻ, kênh YouTube này thu hút hơn 14.000 người theo dõi, chủ yếu là những cô gái trong độ tuổi 20 đến từ nước ngoài. Tuy nhiên, anh đã đóng kênh này khi gặp gỡ một cô bạn gái người Anh.

Thay vào đó, anh Heo và người bạn gái ngoại quốc Harriet đã cùng nhau thành lập một kênh khác có tên là “Jin và Harriet” nội dung chủ yếu về những trò trêu ghẹo nhau đến từ bất đồng văn hóa giữa hai người.

Theo Social Blade, một website theo dõi, thống kê và phân tích dữ liệu các trang mạng xã hội, kể từ khi thành lập vào tháng 2-2020, kênh “Jin và Harriet” đã thu hút được khoảng 70.000 người đăng ký mỗi tháng và hiện đã có 1,7 triệu người đăng ký.

Một video về trò chơi khăm do sự khác biệt văn hóa của một "cặp đôi quốc tế" trên kênh YouTube Jin và Harriet - Ảnh: CNN

Vỡ mộng

Mina, một sinh viên 20 tuổi đến từ Morocco, kể rằng: “Tôi quyết định đến Busan vào năm 2021 sau khi biết đến K-pop và xem một số bộ phim truyền hình”.

Mina kể, những người đàn ông Hàn Quốc mà cô thấy trên màn ảnh là những người giàu có, đẹp trai, luôn tôn trọng và bảo vệ người phụ nữ của mình.

Tuy nhiên, Mina vỡ mộng sau khi đặt chân đến nơi mình hằng mong ước. Trong những lần đi chơi đêm, cô thường bị dòm ngó, soi mói, thậm chí là bị quấy rối tình dục vì một số người đàn ông Hàn Quốc cho rằng phụ nữ ngoại quốc cởi mở về tình dục hơn so với phụ nữ Hàn Quốc.

“Đàn ông ở đâu thì cũng chỉ là đàn ông như nhau cả thôi và phụ nữ chúng tôi chỉ là thú vui nhất thời với họ”, Mina chia sẻ và cho biết thêm, kể từ đó cô không còn thấy hứng thú với các bộ phim truyền hình Hàn Quốc cũng như không còn muốn hẹn hò với đàn ông Hàn Quốc nữa.