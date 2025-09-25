Phim của Angelina Jolie bị chê

Bộ phim lấy cảm hứng từ Angelina Jolie

Ngày 21/9, Angelina Jolie tham gia Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha). Nữ diễn viên Hollywood trở thành tâm điểm chú ý bởi vẻ quyến rũ, sắc sảo ở tuổi 50. Cô được khán giả chào đón nồng nhiệt, sẵn sàng đội mưa chờ đợi. Bà mẹ 6 con cũng gây tiếng vang với phát ngôn cảnh báo về sự “nguy hiểm” của nước Mỹ trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc.

Trái ngược với sự tỏa sáng của Angelina Jolie, bộ phim do cô đóng chính, Couture , lại không gây được nhiều ấn tượng.

Couture là bộ phim chính kịch do Pháp và Mỹ hợp tác sản xuất, dưới sự chỉ đạo của nữ đạo diễn Pháp Alice Winocour. Nội dung kể về Maxine Walker (Angelina Jolie), đạo diễn phim người Mỹ, được mời đến Pháp để quay dự án trong dịp Tuần lễ thời trang Paris. Trong thời gian thực hiện dự án, Maxine nhận được tin bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Angelina Jolie trở lại màn ảnh rộng với vai diễn lấy cảm hứng từ cuộc đời cô.

Phim còn khai thác câu chuyện về hai phụ nữ khác: Ada (Anyier Anei), cô gái 18 tuổi từ Nam Sudan đến Paris tìm cơ hội phát triển nghề người mẫu, và Angèle (Ella Rumpf), nghệ sĩ trang điểm tự do làm việc tại hậu trường các show thời trang.

Những tuyến nhân vật này giao nhau. Mỗi người phải đối mặt với khó khăn riêng về thân thể, nghề nghiệp, danh vọng và bản sắc cá nhân trong bối cảnh hào nhoáng nhưng đầy áp lực của thời trang cao cấp. Phim không chỉ tập trung vào thế giới thời trang, mà còn khai thác câu chuyện hậu trường, lao động trong ngành và cách cơ thể phụ nữ bị nhìn nhận, đánh giá.

Khai thác chủ đề cơ thể, tổn thương và những người sống bên lề được xem là sở trường của Alice Winocour. Tuy nhiên, theo một số nhà phê bình, sở trường đó không được phát huy tốt trong Couture. Trên Rotten Tomatoes , phim chỉ nhận mức điểm trung bình - khá là 67% từ các nhà phê bình.

Benjamin Lee của The Guardian chấm cho tác phẩm điện ảnh này 2/5 sao, với tiêu đề bài đánh giá là “Angelina Jolie không phù hợp với bộ phim thời trang tẻ nhạt”.

Chuyên gia chỉ ra về mặt lý thuyết, đây hẳn là bộ phim thú vị và thực tế vì nhân vật Maxine dường như lấy cảm hứng từ Angelina ngoài đời thực – cũng là nữ đạo diễn Mỹ và gặp rắc rối với bệnh ung thư vú (Angelina cắt bỏ hai bên vú vì phát hiện có gene ung thư). Tuy nhiên, những gì cô thể hiện lại thiếu chiều sâu và sự đồng cảm. Cô thậm chí còn không gây ấn tượng về mặt thời trang.

Trong phim, Angelina có cuộc tình chóng vánh với nhà quay phim điển trai do Louis Garrel thủ vai. Đáng tiếc, phản ứng hóa học giữa họ nhạt nhẽo, từ tán tỉnh đến tình dục đều khô khan và tẻ nhạt.

Benjamin Lee cho rằng nguyên nhân là cách Winocour xây dựng nhân vật chưa tới, cảnh phim cũng đơn giản và mơ hồ.

“Mọi thứ đều nhẹ nhàng và tầm thường như lông hồng. Winocour có vẻ như né tránh xung đột và hạ thấp rủi ro... Đây là bộ phim chính kịch nhạt nhẽo, khô khan đến mức khó hiểu, ngay cả những khoảnh khắc cuối cùng cũng vô nghĩa. Nó khiến thế giới thời trang trở nên tẻ nhạt đến chết người”, ông Lee viết.

Chê nhiều hơn khen

Cùng quan điểm, David Rooney của The Hollywood Reporter bình luận: “Alice Winocour mô tả Couture như lời nhắc nhở về cái chết, nhưng những suy tư chiêm nghiệm trong phim lại khá nông cạn”.

Nhà phê bình cho rằng cách đạo diễn đan xen câu chuyện của ba phụ nữ với nhau không giúp bộ phim trở nên phong phú, đa chiều, ngược lại khiến nó mất cân bằng và rời rạc.

Theo Rooney, Angelina có sức hút đầy mê hoặc của ngôi sao điện ảnh hàng đầu. Tuy nhiên, những cảnh phim và câu thoại thiếu sâu sắc khiến nhân vật Maxine lạc lõng.

Giới phê bình đồng ý Angelina có sức hút, nhưng lại chọn kịch bản không hay.

Owen Gleiberman của Variety mô tả Couture mang phong cách trung tính và giản dị theo kiểu Pháp, khiến cho người xem cảm giác như đang xem phim tài liệu.

Điều khiến chuyên gia tiếc nuối là phim không khai thác được sự hào nhoáng đầy kịch tính của thế giới thời trang, dù rõ ràng nó chiếm phần lớn thời lượng.

“Đây không hẳn là bộ phim mà khán giả mong đợi. Dù khủng hoảng sức khỏe chắc chắn là đề tài hợp lý cho phim chính kịch, nhưng trong trường hợp này, nó lại khiến những phù hoa của thế giới thời trang trở nên vô nghĩa hơn”, Gleiberman nhận xét.

Không phải mọi lời đánh giá đều tiêu cực. Robert Daniels của tờ Screen International khen Couture là bộ phim thời trang đầy lôi cuốn, vẽ nên bức tranh tĩnh lặng, sâu lắng về những phụ nữ sáng tạo tìm thấy niềm an ủi ở nhau.

Daniels đánh giá cao Angelina Jolie với khả năng xoay chuyển cục diện phim theo ý mình và tạo ra “màn trình diễn dễ bị tổn thương nhất trong sự nghiệp của cô”.

Pete Hammond của Deadline Hollywood Daily cũng cho rằng Angelina tạo ra được một trong những màn trình gây xúc động nhất trong sự nghiệp.

Couture công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Toronto vào ngày 7/9, nhưng đến Liên hoan phim San Sebastian mới tham gia tranh giải các hạng mục chính như Vỏ sò Vàng, giải đạo diễn, diễn xuất...