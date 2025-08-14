Phiên bản thu nhỏ của Oreshnik - hệ thống tên lửa Svirel sớm tham chiến?

Nguồn tin bán quân sự Nga cho biết, một số hệ thống tên lửa đặc biệt này đã được cơ động đến sát biên giới Ukraine.

"Chúng ta dự định tấn công các mục tiêu quân sự xa xôi nằm ngoài khu dân cư để tránh gây thương vong cho dân thường", thông báo cho biết.

Cần nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm hệ thống tên lửa mới đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng phải hoãn lại để không làm gián đoạn các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.

Hiện tại chưa có thông tin gì cụ thể về hình dáng, tầm bắn, đầu đạn hay khả năng cơ động của hệ thống tên lửa Svirel, nhưng có lẽ nó được phân loại là tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, có cự ly tác chiến trong khoảng 1.000 km.

Nga cấp tốc tạo ra phiên bản thu nhỏ của tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik.

Đáng chú ý là hệ thống tên lửa mới nhất của Nga - Oreshnik cũng đã được thử nghiệm trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhờ sự hỗ trợ của vũ khí này, các cơ sở sản xuất của nhà máy Yuzhmash tại Dnepropetrovsk đã bị hư hại.

Hiện hệ thống Oreshnik đang được chuẩn bị triển khai tại Belarus, nơi cuộc tập trận quân sự Zapad-2025 sẽ sớm diễn ra. Dự kiến một trong những nội dung quan trọng sẽ là thực hành sử dụng Oreshnik.

Trong các cuộc tập trận, tổ hợp này có thể sẽ diễn tập kịch bản tấn công vào các trung tâm ra quyết định và cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO. Đây không chỉ là sở chỉ huy mà còn là các căn cứ then chốt, thiết yếu của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương như căn cứ không quân Lakenheath, Mildenhall và Aviano.