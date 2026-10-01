Hai phi công bổ sung được bố trí trên chuyến bay để dự phòng trường hợp hành trình kéo dài do đổi đường bay. Khi xảy ra vụ tấn công trong buồng lái, họ bất ngờ trở thành lực lượng tham gia cứu nguy.

Ngày 30/9, chuyến bay FZ1073 của flydubai từ Dubai đến Tel Aviv phải hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk, Saudi Arabia, sau sự cố trong buồng lái. Chiếc Boeing 737 MAX 8 cùng toàn bộ hành khách đã xuống đất an toàn, theo thông tin hãng hàng không công bố. Đằng sau kết quả này là cuộc can thiệp của hành khách và các thành viên tổ bay có mặt trên máy bay.

Một chi tiết đáng chú ý dần được làm rõ: ngoài hai phi công đang điều khiển máy bay, chuyến FZ1073 còn chở hai phi công bổ sung. Sự hiện diện của họ trở nên đặc biệt quan trọng khi tổ lái trong buồng lái không còn có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bình thường.

Hành khách lên chuyến bay flydubai đi Dubai tại sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 30/9/2026. Ảnh: Jack Guez/AFP.

Theo The Jerusalem Post, một người am hiểu sự việc cho biết hai phi công bổ sung được bố trí vì nguy cơ máy bay phải thay đổi đường bay trong khu vực. Nếu hành trình kéo dài, tổ lái ban đầu có thể vượt giới hạn giờ làm việc cho phép, ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chuyến bay chiều về.

Nguồn tin giải thích rằng nếu máy bay đang ở khu vực Kuwait và được yêu cầu chuyển hướng, hành trình có thể tăng thêm một hoặc hai giờ. Việc có thêm phi công giúp hãng chuẩn bị cho tình huống này. Sự bố trí đó không xuất phát từ cảnh báo an ninh trước chuyến bay.

Chuyến bay thay thế của flydubai đưa hành khách từ chuyến FZ1073 gặp sự cố hạ cánh tại Israel ngày 30/9/2026. Ảnh: MDA.

Ban đầu, hai người ngồi trong khoang hành khách. Khi sự cố xảy ra, họ được gọi lên phía trước để tham gia xử lý tình huống. Sau đó, người phát ngôn flydubai xác nhận tổ lái thay thế có mặt trên chuyến bay đã chuyển hướng máy bay và hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk.

Trong cuộc trao đổi với The Jerusalem Post, một hành khách Israel được giấu tên kể rằng ông chứng kiến một phi công tấn công người còn lại bằng dao. Khi máy bay lao xuống, những hành khách ngồi gần phía trước đã tiến đến khu vực buồng lái để can thiệp.

Người này cho biết trong lúc những người khác vật lộn với nghi phạm, ông tập trung gọi hai phi công bổ sung lên buồng lái và tìm vật dụng để trói người tấn công. Theo lời kể, một phi công tiếp quản điều khiển. Nhóm hành khách sử dụng dây sạc để khống chế nghi phạm; một nha sĩ trên chuyến bay chăm sóc cơ trưởng đang bị thương.

Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar của chuyến bay flydubai FZ1073 được ca ngợi vì phản ứng nhanh chóng sau khi bị tấn công. Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel.

The Jerusalem Post lưu ý trình tự chi tiết cùng vai trò của từng người trong lời kể này chưa được kiểm chứng độc lập. Tuy nhiên, thông báo của flydubai xác nhận sự can thiệp của tổ lái thay thế và việc máy bay hạ cánh an toàn. Hãng cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ sự việc.

Sau khi máy bay xuống Tabuk, lực lượng tại sân bay tổ chức hỗ trợ hành khách và chuyển các phi công bị thương đến bệnh viện. Theo Khaleej Times, sân bay phối hợp với hãng hàng không thu xếp máy bay thay thế để hành khách tiếp tục hành trình.

Chuyến bay đưa hành khách từ Tabuk đến sân bay Ben Gurion sau đó đã hạ cánh tại Israel trong ngày 30/9. Các đội y tế được bố trí đón người trở về; một hành khách nam 51 tuổi bị thương nhẹ ở phần thân trên được đưa đến bệnh viện, theo The Jerusalem Post.

Phía Israel cáo buộc cơ phó tấn công cơ trưởng và cố tình tìm cách làm máy bay rơi. Flydubai xác nhận có xô xát trong buồng lái, đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân vẫn chưa được xác định và đề nghị tránh suy đoán khi điều tra đang diễn ra.

Nguồn: The Jerusalem Post, Emirates 24/7, Khaleej Times