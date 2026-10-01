Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Chỉ hơn 1 tháng nữa là đến tháng 10 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 (còn gọi là tháng Kỷ Hợi, bắt đầu từ ngày 9/11/2026 dương lịch, kết thúc vào ngày 8/12/2026 dương lịch) mang đến sự hoán đổi năng lượng mạnh mẽ trong phong thủy, khi hành Thủy của địa chi Hợi bắt đầu làm dịu đi hỏa khí lưu niên. Sự dịch chuyển này mở ra một chương mới cho các bản mệnh, giúp hai con giáp rũ bỏ hoàn toàn vận xui để đón tài lộc ào ạt, trong khi một con giáp lại rơi vào thế xung khắc cần hành sự vô cùng cẩn trọng.

Con giáp tuổi Mão: Rũ bỏ vận xui - Đón nhận mưa tài lộc

Bước sang tháng Kỷ Hợi, người tuổi Mão chính là con giáp đứng đầu về vận đỏ nhờ thế cục Mão - Hợi bán hợp Mộc cục nâng đỡ vẹn toàn. Bản mệnh chính thức khép lại chuỗi ngày u ám, xui xẻo trước đó để đón nhận luồng sinh khí mới cát tường và thịnh vượng.

(Ảnh minh họa)

Thần Tài gõ cửa ngay từ đầu tháng giúp các nguồn thu nhập của bạn, từ công việc chính đến nghề tay trái, đều tăng trưởng vượt bậc. Sự thông minh và trực giác phong thủy nhạy bén giúp người tuổi Mão đưa ra những quyết định đầu tư vô cùng chính xác, mang lại lợi nhuận lớn. Đối với người làm công ăn lương, năng lượng từ tháng mới kích hoạt cung Quan Lộc giúp bạn dễ dàng được thăng chức hoặc thưởng nóng xứng đáng.

Những người đang làm chủ kinh doanh tự do sẽ thấy dòng tiền đổ về tài khoản ào ạt nhờ lượng khách hàng mới tăng đột biến. Cát tinh chiếu mệnh cũng giúp tuổi Mão thu hồi được các khoản nợ khó đòi tưởng chừng đã mất từ lâu để tái đầu tư. Con giáp này còn có duyên gặp gỡ với những đối tác có tiềm lực kinh tế lớn sẵn sàng bắt tay hợp tác lâu dài và tài trợ vốn. Mọi kế hoạch mở rộng quy mô làm ăn hay lấn sân sang lĩnh vực mới trong tháng này đều có tỷ lệ thành công cực kỳ cao.

Khả năng tích lũy tài sản dài hạn của con giáp tuổi Mão được dự báo sẽ đạt đỉnh cao giúp bạn mua sắm được nhiều vật chất giá trị. Hãy mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng của mình vì đây là thời điểm vàng để cuộc sống của bạn sang trang mới rực rỡ. Nhìn chung, ví tiền rủng rỉnh và tâm lý thoải mái sẽ giúp tuổi Mão khép lại một tháng 10 âm lịch vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Con giáp tuổi Mùi: Long mạch khơi thông - Tiền bạc rủng rỉnh

Nằm trong vòng xoáy may mắn của cục diện Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi, người tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp đón nhận bước tiến dài trên con đường cầu tài hỷ khí. Bản tính kiên cường và kiên nhẫn của bạn gặp hành Thủy của tháng giúp mạch ngầm tài lộc được khơi thông, hóa giải mọi rào cản.

Thu nhập từ công việc chính không những ổn định mà còn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những đóng góp xuất sắc của bạn được cấp trên ghi nhận. Qúy nhân xuất hiện ngay bên cạnh mang đến cho tuổi Mùi những nguồn thông tin thị trường đắt giá để đi trước đối thủ một bước. Các dự án đầu tư bất động sản hoặc tài chính mà con giáp này kiên trì theo đuổi bấy lâu nay bắt đầu cho thu hoạch quả ngọt đều đặn.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Thiên Tài sẽ mang lại cho con giáp này nhiều khoản thu phụ bất ngờ từ các thương vụ đầu tư ngắn hạn. Bạn làm chủ được dòng tiền lưu thông và luôn đưa ra những quyết định phân bổ vốn vô cùng khoa học, chuẩn xác, tránh hao hụt. Đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh tự động rút lui hoặc bị yếu thế giúp bạn độc chiếm những thị phần béo bở nhất trong ngành.

Bản mệnh có nhiều cơ hội đi công tác xa hoặc tiếp cận với những mô hình làm giàu tiên tiến, mở ra tầm nhìn mới. Tình hình tài chính khởi sắc mạnh mẽ cởi bỏ hoàn toàn những áp lực cuộc sống đè nặng về cơm áo gạo tiền suốt thời gian qua. Tinh thần phấn chấn cùng sức hút tài lộc mạnh mẽ giúp người tuổi Mùi tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu vô cùng kiêu hãnh. Đây chắc chắn là một tháng gặt hái thành quả xứng đáng cho những giọt mồ hôi và sự nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ của bạn.

Con giáp tuổi Tỵ: Cục diện xung chiếu - Thận trọng hao tài

Ngược lại với hai con giáp trên, người tuổi Tỵ lại sẽ là con giáp bước vào tháng Kỷ Hợi với thế cục Tỵ - Hợi tương xung nên vận trình tương đối thử thách. Dưới tác động tiêu cực của vòng hợp chiếu xung đột, mạch tài lộc của bản mệnh bị cản trở mạnh mẽ và dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của.

(Ảnh minh họa)

Công việc xuất hiện nhiều biến động bất ngờ đòi hỏi bạn phải tốn rất nhiều công sức và chi phí để xử lý êm đẹp. Tình hình thu nhập có dấu hiệu chững lại, trong khi các khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch lại tăng lên chóng mặt khiến bạn đau đầu. Đây hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để tuổi Tỵ tiến hành các dự án đầu tư mạo hiểm hay chơi trò may rủi.

Các kế hoạch mở rộng kinh doanh hoặc góp vốn làm ăn chung cần phải tạm hoãn lại để rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hơn. Tiểu nhân rình rập xung quanh có thể đưa ra những thông tin sai lệch nhằm lừa gạt tiền bạc hoặc hạ bệ uy tín của bạn. Việc ký kết hợp đồng hay luân chuyển những dòng tiền lớn trong tháng này đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối về mặt giấy tờ pháp lý. Con giáp này cũng nên hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc trong thời gian này vì khả năng cao sẽ rơi vào cảnh một đi không trở lại.

Mối quan hệ với đối tác dễ xảy ra mâu thuẫn do cái tôi của hai bên quá cao, làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn. Tuổi Tỵ cần quản lý chi tiêu chặt chẽ, cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết để bảo toàn nguồn vốn lưu động của mình. May mắn là nếu giữ được sự bình tĩnh và hành sự thận trọng, hỏa khí của can Bính vẫn sẽ giúp con giáp này giữ vững được nền tảng cốt lõi. Dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh tâm và làm nhiều việc thiện nguyện sẽ giúp tuổi Tỵ tích lũy thêm phúc đức, hóa giải hung tinh bình an.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.







