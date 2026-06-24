Trước khi bị bắn rơi, phi công lái tiêm kích F-15 của Mỹ đã quan sát thấy một nhóm máy bay không người lái hình thù kỳ lạ.

Phi công người Mỹ điều khiển chiếc tiêm kích F-15 bị bắn rơi trên bầu trời Iran cho biết anh ta đã quan sát thấy một nhóm máy bay không người lái bất thường, có hình dạng giống con sứa và di chuyển một cách có tổ chức.

Theo CNN, dẫn nguồn tin thân cận với cuộc thẩm vấn phi công bị bắn rơi thuật lại rằng các máy bay không người lái của Iran mà anh ta nhìn thấy dường như đang phối hợp với nhau, với những UAV nhỏ hơn được bố trí bên dưới phương tiện lớn hơn.

Hiện tượng hiếm gặp này được người Mỹ coi như một loại "bãi mìn" trên không và gây ra tranh luận trong cộng đồng tình báo nước này về việc liệu các nhóm máy bay không người lái như vậy có cấu thành một khả năng tấn công mới của Iran hay không.

Tuy nhiên cần lưu ý giới chức tình báo Mỹ trước đây không hề biết Iran sở hữu công nghệ được gọi là "mạng lưới".

Công nghệ bầy đàn máy bay không người lái đã tạo ra bãi mìn trên không và làm rơi tiêm kích F-15 của Mỹ?

Trong khi đó, rõ ràng là các hành động quân sự trong cuộc khủng hoảng Trung Đông đã buộc Lầu Năm Góc phải xem xét lại cách tiếp cận của mình đối với việc lập kế hoạch quốc phòng và những chiến lược dài hạn để phát triển lực lượng vũ trang.

Trọng tâm hiện nay không chỉ là tên lửa và tàu chiến, mà còn ở mức độ đáng kể, là các hệ thống không người lái.

Xu hướng tái cấu trúc công nghệ quân sự theo hướng phát triển máy bay không người lái (UAV) ngày càng trở nên rõ rệt, với vai trò ngày càng tăng của UAV phần lớn được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong quân sự.

Ví dụ, Đại diện chính quyền Mỹ tại Đài Loan (Trung Quốc) - ông Raymond Green tuyên bố rằng giới lãnh đạo hòn đảo cần "chi tiêu khôn ngoan hơn" cho quốc phòng và học hỏi từ cuộc chiến ở Trung Đông để sử dụng máy bay không người lái nhằm duy trì sự cân bằng quân sự với Đại lục.