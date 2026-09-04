Các nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng người từ trong đường hầm, và điều kỳ diệu nhất đã xảy ra.

Ngày 4/9, tức 9 ngày sau thảm hoạ lũ quét tại Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), phép màu đã xảy ra khi 2 công nhân còn sống được giải cứu khỏi đường hầm thủy điện bị ngập lụt ở Nepal.

“Đừng hoảng sợ, chúng tôi đang giải cứu các bạn đây,” các nhân viên cứu hộ hô lên sau khi nghe thấy tiếng người từ trong đường hầm vào sáng sớm thứ Sáu, theo lời ông Shri Ram Neupane, một nghị sĩ Nepal.

Những người cứu hộ sau đó nghe thấy tiếng đáp lại: “Được rồi,” ông Neupane, người tham gia vào các hoạt động tại hiện trường, cho biết.

Hai người đàn ông đã được kéo ra ngoài sống sót, 9 ngày sau khi bị mắc kẹt bởi trận lụt tàn phá dọc biên giới Nepal - Trung Quốc.

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Người đầu tiên được xác định là Sanjay Sah, 30 tuổi, một thợ cả cơ khí đến từ quận Saptari ở miền đông Nepal.

Người thứ hai là Kabir Maharjan, 45 tuổi, một giám sát viên cơ khí đến từ Kathmandu.

Sanjay Sah được kéo ra khỏi đường hầm tại một dự án thủy điện ở Nepal, nơi anh đã bị mắc kẹt suốt chín ngày (Ảnh: Quân đội Nepal)

Theo Văn phòng Thủ tướng Nepal (PMO), cả hai người đàn ông đang được điều trị tại một bệnh viện quân y ở Kathmandu.

PMO cho biết anh Sah đang trong tình trạng ổn định, trong khi ông Maharjan đang trong tình trạng nguy kịch và phải chăm sóc đặc biệt.

Ảnh: Quân đội Nepal)

Kabir Maharjan được các nhân viên cứu hộ khiêng đến lối ra tạm thời của đường hầm tại dự án thủy điện Trishuli 3A ở Nepal, sau khi bị mắc kẹt suốt chín ngày (Ảnh: Quân đội Nepal)

Phóng viên Hanako Montgomery và Daniel Campisi của CNN đang có mặt tại nhà máy thủy điện. Những bức ảnh họ gửi về từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những công nhân khác được cho là vẫn đang bị kẹt bên trong.

Các nhân viên cứu hộ tiếp tục nỗ lực giải cứu những công nhân thủy điện bị mắc kẹt sau khi hai người được cứu khỏi đường hầm thủy điện Trishuli 3A vào thứ Sáu (Ảnh: CNN)

Khu vực này vô cùng hẻo lánh và kết nối sóng viễn thông rất hạn chế, điều này càng nhấn mạnh công việc cứu hộ khó khăn đến mức nào đối với những người đang làm việc ngày đêm để cứu bạn bè và đồng nghiệp của họ.