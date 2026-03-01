Phát minh động cơ "chưa từng có trong lịch sử Đức" đang dậy sóng ngành hàng hải toàn cầu

"Gã khổng lồ động cơ" Đức Everllence SE vừa khiến thế giới kinh ngạc với những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực hàng hải hướng xanh: Động cơ một xi-lanh 35/44DF H2 chạy hoàn toàn bằng hydro đầu tiên trong lịch sử Đức không chỉ vận hành thành công tại nhà máy Everllence ở Augsburg năm 2025 mà còn đạt được đột phá mới nhất vào những ngày cuối tháng 2/2026.

Cận cảnh động cơ một xi-lanh 35/44DF H2 vừa chạy thử nghiệm với 100% hydro. Nguồn: Everllence SE

Thông cáo báo chí mới nhất của Everllence SE phát hành ngày 26/2/2026 có đoạn: Everllence SE vừa đạt được bước tiến lớn trong việc phát triển hệ thống đẩy trung hòa carbon, khi bệ thử nghiệm động cơ nghiên cứu tại cơ sở Augsburg đã được nâng cấp thành công để cho phép đốt cháy hydro (H2) 100% – đây là bước tiến đột phá quan trọng cho ngành hàng hải xanh của Đức nói riêng và toàn cầu nói chung.

Công trình này được hoàn thành trong khuôn khổ Liên minh “HydroPoLEn” – một dự án hợp tác giữa Everllence với các đối tác công nghiệp hàng đầu và các viện nghiên cứu. Dự án nhận được tài trợ từ Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức trong Chương trình Nghiên cứu Hàng hải.

Với dự án HydroPoLEn, chúng tôi đang tiến thêm một bước quan trọng hướng tới vận tải hàng hải trung hòa khí hậu. Động cơ hydro của chúng tôi chứng minh rằng kỹ thuật sáng tạo là yếu tố then chốt cho hệ thống đẩy bền vững, không phát thải carbon, đồng thời đặt nền tảng cho thế hệ di chuyển biển tiếp theo. Tiến sĩ Alexander Knafl – Phó Chủ tịch Cấp cao Nghiên cứu & Phát triển Động cơ Bốn kỳ, Everllence SE phát biểu ngày 26/2/2026.

Các chuyên gia cấp cao của Everllence SE cho biết, trong cuộc đua công nghệ đẩy tương lai cho ngành hàng hải, hydro đóng vai trò quyết định bên cạnh amoniac và metanol.

Tiến sĩ Alexander Knafl cho biết thêm rằng "động cơ hydro đóng vai trò là nền tảng cho giao thông hàng hải trong tương lai".

Hiện, HydroPoLEn tập trung vào việc tạo ra các giải pháp đẩy bền vững cho ngành hàng hải, đáp ứng nhu cầu cấp bách về công nghệ thân thiện với môi trường trong vận tải biển toàn cầu.