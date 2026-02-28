PV Drilling ngày 24/2 báo tin vui: Giàn khoan tự nâng PV DRILLING VI của Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vinh dự được Cơ quan Quản lý dầu khí Malaysia (MPM) trao tặng giải thưởng “Best Rig” – Giàn khoan tốt nhất năm 2025.

Trước đó, vào năm 2023, giàn khoan khác PV DRILLING III (của PV Drilling) cũng nhận giải thưởng “Best Rig” – Giàn khoan tốt nhất năm 2023 từ MPM.

Một giàn khoan của PV Drilling. Ảnh: PV Drilling

Những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động trên giàn mà còn minh chứng cho chiến lược vươn ra biển lớn – bền vững tương lai, góp phần khẳng định chất lượng dịch vụ và danh tiếng của PV Drilling tại thị trường Đông Nam Á.

Giàn khoan PV DRILLING VI - Một thập kỷ vận hành an toàn giữa biển khơi

Giàn khoan PV DRILLING VI có kích thước tổng thể: Dài 71,32m × Rộng 63,40m × Sâu 7,62m. "Người khổng lồ" giữa biển khơi này có thể cung cấp chỗ ở đầy đủ cho 150 người, cùng kho chứa đồ chứa đủ 5.000 bao tải cộng vởi khả năng lưu trữ hàng nghìn thùng nhiên liệu khác nhau.

Quan trọng hơn cả, PV DRILLING VI không chỉ là thiết bị kỹ thuật cao cấp mà còn đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa đảm bảo an toàn vận hành và tiết kiệm năng lượng.

Về lĩnh vực an toàn:

Được đóng mới hoàn thiện vào tháng 2/2015 bởi Công ty Keppel FELS (Singapore) theo thiết kế nâng cấp KFELS MOD V Enhanced B Class, giàn khoan PV DRILLING VI đã vận hành liên tục hơn 10 năm với thành tích ấn tượng: Zero LTI (Zero Lost Time Injury - Không có sự cố gây mất thời gian lao động) trong suốt thập kỷ, được công nhận bởi Hiệp hội Thầu khoan Dầu khí Quốc tế (IADC).

Cận cảnh giàn khoan PV DRILLING VI của PV DRILLING. Ảnh: PV DRILLING

Zero LTI là tiêu chí quan trọng nhất trong bộ chỉ số của IADC, là thước đo năng lực điều hành, quản trị của một nhà thầu khoan trong việc đảm bảo sự ổn định của máy móc, con người, thiết bị và tài sản.

Giàn PV DRILLING VI có thể khoan đến 9.000m ở mức nước sâu tối đa 121m, có tải trọng khoan kết hợp tối đa lên đến 2500 kips (1.134 MT) - đây là tải trọng kết hợp tối đa mà phần cantilever (cánh tay vươn) của giàn khoan có thể chịu được một cách an toàn.

Chưa kể, toàn bộ các trang thiết bị trên giàn đều được cung cấp bởi các đối tác có uy tín hàng đầu thế giới như National Oilwell Varco, Siemens, Catepillar, Favelle Favco… để đảm bảo độ tin cậy cao nhất và giảm thiểu tối đa các sự cố hỏng hóc gây ảnh hưởng đến việc vận hành liên tục của giàn khoan.

Về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng: Giàn khoan PV DRILLING VI sử dụng nguồn điện chính đến từ 5 động cơ Caterpillar 3516C công suất 2.196HP ở 1200vòng/phút với (5) máy phát điện KATO công suất 1.720 KVA.

Đây là dòng động cơ diesel công nghiệp/marine cao cấp của Caterpillar Inc. (Mỹ), nổi tiếng với hiệu suất nhiệt cao và tiêu thụ nhiên liệu thấp so với các thế hệ cũ.

Khi kết hợp máy phát điện KATO (thường đạt hiệu suất >95-97% ở tải định mức với tổn hao rất thấp) với động cơ Caterpillar, bộ đôi này tạo ra nguồn điện ổn định, ít tổn thất, giúp tổng hiệu suất hệ thống điện của giàn cao hơn.

Ảnh: PV DRILLING

Là một nhà thầu khoan tiên phong trong việc “mang chuông đi đánh xứ người”, đưa dịch vụ khoan Việt Nam vươn ra thị trường Đông Nam Á, PV Drilling luôn đặt an toàn lao động lên hàng đầu như một yếu tố cốt lõi và nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động kinh doanh.

Chính vì vậy, thành tích Zero LTI suốt 10 năm liên tục của giàn khoan PV DRILLING VI không chỉ là một cột mốc đáng tự hào mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để PV Drilling tiếp tục theo đuổi và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu Zero LTI, PV Drilling còn đặt ra mục tiêu cao hơn cho tất cả các giàn khoan là Zero Recordable Incident (Không xảy ra tai nạn ghi nhận được).

Tất cả những điều kể trên góp phần làm cho khách hàng quốc tế tự tin hơn trong quyết định trao thầu cuối cùng cho PV Drilling. Các giải thưởng Best Rig năm 2023 và 2025 tại Malaysia phần nào kể câu chuyện đó.