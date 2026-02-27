Tính đến cuối tháng 1/2026, tiến độ tổng thể của dự án trọng điểm quốc gia Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đạt 97,69%, theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phối cảnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Với quy mô 2 Tổ máy có tổng công suất lắp đặt 1.403 Megawatt, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (tỉnh Quảng Trị) là nhà máy nhiệt điện than có công suất lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, toàn bộ đội ngũ cán bộ, kỹ sư vẫn bám trụ công trường nhằm đưa công trình hơn 42.000 tỷ lập cột mốc ngay trong 2026.

“Ở lại làm việc ngày Tết ai cũng nhớ nhà, nhưng khi thiết bị vận hành trơn tru, các chỉ số đạt yêu cầu, anh em lại thấy rất vui và tự hào. Đó là niềm vui rất riêng của người công trường” Anh Hồ Lộc Phước – kỹ sư phụ trách vận hành và chạy thử hệ thống làm mát, thông gió nhà turbine và nhà điều khiển trung tâm, cho biết trên ENV

Theo kế hoạch, tháng 5 và tháng 10 của năm 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn cho ngành năng lượng Việt Nam khi Tổ máy 1 phát điện thương mại vào tháng 5/2026 (trước đó sẽ phát điện lên lưới lần đầu trong quý I/2026) và Tổ máy 2 phát điện thương mại vào tháng 10/2026.

Khi vận hành đầy đủ, 2 Tổ máy sẽ cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia.

Công trình Việt tỷ USD tiên phong ứng dụng công nghệ sạch USC của thế giới

Với mức đầu tư tỷ USD, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (gọi tắt là Quảng Trạch I) không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia mà còn áp dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu tác động môi trường.

Điểm nổi bật nhất của Quảng Trạch I là việc áp dụng công nghệ Siêu tới hạn (Ultra Super Critical - USC). Cho đến nay, đây là một trong những công trình tại Việt Nam tiên phong áp dụng USC.

Trên quy mô thế giới, công nghệ Siêu tới hạn (USC) đang được Nhật Bản, Mỹ và châu Âu áp dụng rộng rãi nhờ hiệu suất vượt trội và khả năng kiểm soát phát thải nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng năng lượng và bảo vệ môi trường.

Công nghệ siêu tới hạn hiện là "tiêu chuẩn vàng" cho các nhà máy nhiệt điện than Power Magazine nhận định.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, công nghệ USC được cung cấp và triển khai thông qua gói thầu EPC do liên danh nhà thầu quốc tế thực hiện, gồm Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), Hyundai E&C (Hàn Quốc) và Tổng công ty Xây dựng số 1 - CC1 (Việt Nam).

Công nghệ Siêu tới hạn có gì?

Theo tổ chức FutureCoal (Anh), công nghệ hiệu suất cao, phát thải thấp đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu phát thải gần bằng 0 từ than đá.

Trên toàn thế giới, hiện có các nhà máy điện than áp dụng công nghệ siêu tới hạn đang vận hành với tổng công suất 541.000 MW và các nhà máy đang xây dựng thêm 32.000 MW nữa.

Tuabin hơi siêu tới hạn (USC) trong một nhà máy nhiệt điện. Ảnh: Alstom

FutureCoal đánh giá, USC là công nghệ hiệu quả cao bậc nhất hiện nay, có thể đạt hiệu suất ròng 47,5%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 34% trong các nhà máy truyền thống. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất điện mà còn giảm đáng kể lượng nhiên liệu than cần thiết cho cùng một lượng điện đầu ra.

Khi kết hợp USC với thiết bị kiểm soát SOx, NOx và bụi mịn, USC có thể cung cấp nhiều điện năng hơn với tác động môi trường thấp hơn nhiều, dẫn đến tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải nhà kính cũng như các chất ô nhiễm.

Không chỉ áp dụng USC, Quảng Trạch I trang bị đầy đủ và đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải cùng hệ thống lọc bụi tiên tiến. Nhờ đó, hàm lượng các chất phát thải sau xử lý hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành của Việt Nam, đồng thời đạt mức tương đương các tiêu chuẩn môi trường mà Ngân hàng Thế giới (WB) áp dụng cho các dự án liên quan.

Với sản lượng điện lên đến 9,1 tỷ kWh điện/năm, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đóng vai trò chuyển tiếp quan trọng, cung cấp nguồn điện nền ổn định để hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo biến động như gió và mặt trời, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương thông qua việc làm và thu ngân sách.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới Net Zero vào năm 2050, các dự án như Quảng Trạch I chứng minh rằng công nghệ tiên tiến có thể cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường.