Phát minh động cơ "chứa bí quyết 0,025mm phá vỡ truyền thống" của Anh lập hiệu suất kỷ lục

Horse Powertrain (trụ sở tại London, Anh), một công ty hàng đầu thế giới về hệ thống truyền động tiên tiến và phát thải thấp, vừa ra mắt toàn cầu công nghệ “Động cơ vô định hình - Amorphous Motor” đột phá của mình.

Động cơ truyền động hybrid chuyên dụng này đạt hiệu suất kỷ lục ngành động cơ truyền động hybrid là 98,2%, giúp giảm 1% mức tiêu thụ nhiên liệu của toàn bộ xe.

Động cơ Amorphous Motor của Horse Powertrain. Ảnh: Horse Powertrain

Đây là bước tiến lớn để các xe hybrid, plug-in hybrid và xe điện mở rộng tầm hoạt động trở nên sạch hơn, tiết kiệm hơn, góp phần giảm phát thải carbon trong ngành ô tô, IE thông tin ngày 8/3.

“Sự đổi mới mới nhất này thể hiện cam kết liên tục của Horse Powertrain đối với nghiên cứu và phát triển, cung cấp cho các nhà cung cấp và nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) những công cụ để nâng cao tiêu chuẩn về hiệu quả nhiên liệu và khí thải" - Ingo Scholten, Phó Giám đốc Công nghệ của Horse Powertrain, cho biết.

"Bí quyết 0,025mm phá vỡ truyền thống" mang lại hiệu suất phá kỷ lục

Bí quyết của Amorphous Motor là sử dụng hợp kim thép vô định hình siêu mỏng (dày 0,025 mm) cho phần khối lõi tĩnh từ (stator).

Horse Powertrain ra mắt động cơ truyền động hybrid hiệu suất cao mới, sử dụng hợp kim thép vô định hình cho khối stator. Ảnh: Horse Powertrain

Thép vô định hình (Amorphous Steel) không phải là hợp kim thông thường – nó cứng hơn, chịu được từ trường tốt hơn và có các đặc tính điện độc đáo. Điều đó cho phép các kỹ sư xem xét lại một trong những bộ phận quan trọng nhất của động cơ - Stator.

Thông thường, stator được làm từ các lá thép mỏng xếp chồng lên nhau với độ dày khoảng 0,25 mm.

Phiên bản của Horse Powertrain sử dụng các tấm thép vô định hình chỉ dày 0,025 mm – mỏng hơn khoảng 1/10 so với độ dày của thép được sử dụng trong các động cơ truyền thống. Sự thay đổi đột phá "phá vỡ truyền thống" này giúp dẫn hướng từ trường và tạo ra mô-men xoắn hiệu quả hơn cho Amorphous Motor.

Thép vô định hình 0,025 mm là bí quyết đưa động cơ Amorphous Motor phá kỷ lục hiệu suất.

Việc làm cho vật liệu mỏng hơn đồng nghĩa với việc giúp giảm tổn thất năng lượng của sắt trong động cơ đến 50%. Theo Horse Powertrain, cấu trúc thép vô định hình của họ giúp giảm tổn thất này xuống khoảng một nửa so với động cơ thông thường.

Kết quả: Horse Powertrain tạo ra một động cơ hybrid có công suất lên tới 188 mã lực và mô-men xoắn 266 lb-ft, đồng thời vẫn duy trì hiệu suất 98,2%.

Động cơ vô định hình chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Horse Powertrain nhằm cải thiện hệ thống truyền động điện. Họ đang tìm cách để tối ưu hóa hiệu quả của cả công nghệ điện và động cơ đốt trong.

Một dự án trước đó là động cơ hybrid H12, được chế tạo cùng với Repsol. Mục tiêu của nó là đạt hiệu suất nhiệt phanh tối đa 44,2%, nhờ tỷ lệ nén cao 17:1, hệ thống tăng áp được cải tiến và hệ thống tuần hoàn khí thải tốt hơn.

Động cơ cũng được thiết kế để hoạt động hoàn toàn bằng nhiên liệu tái tạo, có khả năng giảm lượng khí thải CO2 hàng năm của một chiếc xe cỡ trung.

Ingo Scholten, Phó Giám đốc Công nghệ của Horse Powertrain, chia sẻ thêm: “Động cơ vô định hình là một công cụ lý tưởng để cung cấp năng lượng cho thế hệ xe điện, xe hybrid và xe hybrid cắm điện hiệu suất cao mới, đảm bảo các công nghệ này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình khử carbon của ngành ô tô”.

Sự đổi mới không ngừng của Horse Powertrain trên toàn bộ hệ thống linh kiện hybrid và động cơ đốt trong được thúc đẩy bởi mạng lưới toàn cầu gồm 17 nhà máy sản xuất, 5 trung tâm nghiên cứu và phát triển cùng 19.000 nhân viên. nằm trong chiến lược toàn cầu của Horse Powertrain, tập trung vào phương pháp khử carbon trung lập về mặt công nghệ.