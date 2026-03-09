Vinhomes Hạ Long Xanh là đại đô thị phức hợp 5 sao đầu tiên tại Quảng Ninh, được phát triển bởi Tập đoàn Vingroup với quy mô hơn 4.199 ha và tổng mức đầu tư gần 18 tỷ USD, theo Vinhomes Hạ Long Xanh.

Dự kiến các hạng mục đầu tiên của Hạ Long Xanh hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2028. Khi hoàn thành đầy đủ, Hạ Long Xanh sẽ là kỳ quan đô thị bên bờ Vịnh Di sản.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Hạ Long Xanh. Nguồn: Vinhomes Hạ Long Xanh

Sở hữu vị trí đắc địa bên vịnh Hạ Long – Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, đại đô thị chục tỷ USD được định vị là “Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản” nơi con người và thiên nhiên kỳ vĩ hài hòa phát triển.

Không chỉ nằm ở thế "tựa sơn hướng hải" (lưng tựa núi, mặt hướng Vịnh Hạ Long), Vinhomes Hạ Long Xanh còn tọa lạc ngay vị trí giao thoa then chốt giữa hai trung tâm đô thị phát triển sôi động là Hạ Long và Quảng Yên, được ví như “trái tim” của vùng đất Rồng.

Đặc biệt, Hạ Long Xanh được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh, bền vững, hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 244.026 người.

Đại lộ Ánh Sáng tại Vinhomes Hạ Long Xanh. Ảnh: Vinhomes Hạ Long Xanh

Dự án ưu tiên các không gian xanh rộng lớn, hệ thống cảnh quan ven vịnh, mặt nước tự nhiên (bao gồm biển hồ rộng lớn), kênh rạch được thiết kế hiện đại với công nghệ xử lý nước tiên tiến.

Một phần diện tích của dự án dành cho bảo vệ rừng (3,78 ha rừng tự nhiên nhằm đảm bảo yếu tố sinh thái và văn hóa tại địa phương).

Một trong những tiện ích nổi bật của dự án là Công viên công cộng Tuần Châu 626 ha. Dự án công viên này thể hiện rõ cam kết của Vingroup trong việc kiến tạo những không gian xanh quy mô lớn, mang lại lợi ích lâu dài về sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Sân Golf Championship thuộc Hạ Long Xanh. Ảnh: Vinhomes Hạ Long Xanh

Với cam kết xây dựng đô thị sinh thái – thông minh, Hạ Long Xanh không chỉ mang lại giá trị nghỉ dưỡng cao cấp mà còn góp phần tái cấu trúc không gian đô thị Quảng Ninh, thúc đẩy kinh tế xanh, du lịch bền vững và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc.

Đây thực sự là biểu tượng đô thị mới, kết hợp hoàn hảo giữa quy mô khủng, vị trí đắc địa và tầm nhìn xanh – bền vững lâu dài.