HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam sắp sở hữu kỳ quan đô thị gần 18 tỷ USD, tọa lạc ngay “trái tim” của vùng đất Rồng

Trang Ly |

Đại đô thị này tọa lạc ngay vị trí được ví như “trái tim” của vùng đất Rồng.

Vinhomes Hạ Long Xanh là đại đô thị phức hợp 5 sao đầu tiên tại Quảng Ninh, được phát triển bởi Tập đoàn Vingroup với quy mô hơn 4.199 ha và tổng mức đầu tư gần 18 tỷ USD, theo Vinhomes Hạ Long Xanh. 

Dự kiến các hạng mục đầu tiên của Hạ Long Xanh hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2028. Khi hoàn thành đầy đủ, Hạ Long Xanh sẽ là kỳ quan đô thị bên bờ Vịnh Di sản.

Việt Nam sắp sở hữu kỳ quan đô thị Hạ Long Xanh gần 18 tỷ USD, tọa lạc ngay “trái tim” của vùng đất Rồng - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Hạ Long Xanh. Nguồn: Vinhomes Hạ Long Xanh

Sở hữu vị trí đắc địa bên vịnh Hạ Long – Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, đại đô thị chục tỷ USD được định vị là “Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản” nơi con người và thiên nhiên kỳ vĩ hài hòa phát triển.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ nằm ở thế "tựa sơn hướng hải" (lưng tựa núi, mặt hướng Vịnh Hạ Long), Vinhomes Hạ Long Xanh còn tọa lạc ngay vị trí giao thoa then chốt giữa hai trung tâm đô thị phát triển sôi động là Hạ Long và Quảng Yên, được ví như “trái tim” của vùng đất Rồng.

Đặc biệt, Hạ Long Xanh được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh, bền vững, hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 244.026 người.

Việt Nam sắp sở hữu kỳ quan đô thị Hạ Long Xanh gần 18 tỷ USD, tọa lạc ngay “trái tim” của vùng đất Rồng - Ảnh 3.

Đại lộ Ánh Sáng tại Vinhomes Hạ Long Xanh. Ảnh: Vinhomes Hạ Long Xanh

TIN LIÊN QUAN

Dự án ưu tiên các không gian xanh rộng lớn, hệ thống cảnh quan ven vịnh, mặt nước tự nhiên (bao gồm biển hồ rộng lớn), kênh rạch được thiết kế hiện đại với công nghệ xử lý nước tiên tiến. 

Một phần diện tích của dự án dành cho bảo vệ rừng (3,78 ha rừng tự nhiên nhằm đảm bảo yếu tố sinh thái và văn hóa tại địa phương). 

Một trong những tiện ích nổi bật của dự án là Công viên công cộng Tuần Châu 626 ha. Dự án công viên này thể hiện rõ cam kết của Vingroup trong việc kiến tạo những không gian xanh quy mô lớn, mang lại lợi ích lâu dài về sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống. 

Việt Nam sắp sở hữu kỳ quan đô thị Hạ Long Xanh gần 18 tỷ USD, tọa lạc ngay “trái tim” của vùng đất Rồng - Ảnh 5.

Sân Golf Championship thuộc Hạ Long Xanh. Ảnh: Vinhomes Hạ Long Xanh

Với cam kết xây dựng đô thị sinh thái – thông minh, Hạ Long Xanh không chỉ mang lại giá trị nghỉ dưỡng cao cấp mà còn góp phần tái cấu trúc không gian đô thị Quảng Ninh, thúc đẩy kinh tế xanh, du lịch bền vững và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc. 

Đây thực sự là biểu tượng đô thị mới, kết hợp hoàn hảo giữa quy mô khủng, vị trí đắc địa và tầm nhìn xanh – bền vững lâu dài.

Tags

vingroup

Đại đô thị

Hạ Long Xanh

kỳ quan đô thị

đô thị 18 tỷ USD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại