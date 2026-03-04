Vào ngày 3/3/2026, Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ chính thức khởi động Dự án Chứng nhận Đô thị Thông minh, đồng thời đặt mục tiêu đưa Vinhomes Green Paradise trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ xanh quốc tế danh giá.

Dưới sự hợp tác với công ty tư vấn Korea Management Association Consulting (KMAC), Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) và Chỉ số Đô thị Tiêu chuẩn hóa (SUM), Vinhomes Green Paradise hướng đến mục tiêu đạt được Chứng nhận Đô thị Thông minh WCCD/SUM ISO 37122 Custom - một trong những chứng nhận uy tín và khắt khe nhất thế giới hiện nay.

Đây là bước ngoặt đánh dấu sự vươn mình của Việt Nam trên bản đồ đô thị bền vững thế giới.

Đại đô thị sở hữu những điểm nhấn độc đáo chưa từng có tại Việt Nam

Với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD, Vinhomes Green Paradise có quy mô khổng lồ 2.870ha trải dài trên 121km tổng chiều dài bờ biển;

Đô thị áp dụng mô hình ESG++ với 5 trụ cột: Môi trường - Xã hội - Quản trị - Tái sinh - Thích ứng biển đổi khí hậu; cùng và tòa tháp 108 tầng; biển hồ nhân tạo 443 ha lớn nhất thế giới.

Điểm nhấn cực kỳ ấn tượng tại đại đô thị này là Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) dự kiến sẽ trở thành tổ hợp nhà hát lớn bậc nhất Đông Nam Á, với quy mô 7 ha.

Hình thiết kế của Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre). Ảnh: Vinhome

Đây chính là "trái tim nghệ thuật" và sự kiện của Vinhomes Green Paradise, góp phần biến siêu đô thị lấn biển này thành "thiên đường" giải trí đẳng cấp quốc tế – một siêu điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng lý tưởng, chốn an cư hoàn hảo, nơi làm việc mơ ước.

Với hệ thống tiện ích biểu tượng như sân golf 18 lỗ, cảng du thuyền Landmark Harbour và chuỗi công viên giải trí, dự án được kỳ vọng thu hút tới 40 triệu lượt khách mỗi năm, đưa Cần Giờ (TP. HCM) vươn tầm thành thủ phủ du lịch biển mới của khu vực, đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ điểm đến toàn cầu.

Nhà hát Sóng Xanh do Gensler – tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới (Mỹ) – đảm nhận vai trò tư vấn thiết kế, mang đến tầm nhìn kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ sóng biển và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ảnh: Vinhome

Ngoài ra, Vinhomes Green Paradise sử dụng 100% điện sạch (từ điện gió ngoài khơi và hệ thống năng lượng mặt trời, pin lưu trữ); 100% phương tiện phát thải ròng bằng 0 (bao gồm ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện, xe đạp điện, ca nô điện, hệ thống đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với trung tâm TP. HCM).

Đây chính là lời giải đáp hoàn hảo cho khát vọng kiến tạo một siêu đô thị sinh thái biển đẳng cấp quốc tế, nơi hài hòa giữa thiên nhiên nguyên bản và công nghệ hiện đại, giữa phát triển kinh tế và bảo tồn sinh thái.

Với việc chính thức khởi động quy trình chứng nhận ngay trong năm 2026, Vinhomes Green Paradise không chỉ là dự án bất động sản mà còn là kỳ quan đô thị tương lai, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ phát triển bền vững thế giới.

Đô thị xanh chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam này là nơi con người, công nghệ và thiên nhiên hòa quyện hoàn hảo vào nhau.