Việt Nam "động thổ" tổ hợp công trình 3,6 tỷ USD ngay trong 2026

Sau thành công lịch sử của nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam (Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 từng được Thủ tướng Phạm Minh Chính ví với câu chuyện Thánh Gióng), Việt Nam bắt tay xây dựng 2 nhà máy điện khí LNG tiếp theo tại tỉnh Quảng Trị với khí thế "Thánh Gióng" tương tự, có tên: Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Quảng Trạch III, tổng mức đầu tư khoảng 3,6 tỷ USD.

Phối cảnh Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nhiên liệu truyền thống sang nguồn năng lượng sạch hơn.

Theo kế hoạch, Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (gọi tắt là Quảng Trạch II) dự kiến khởi công trong quý I/2026, với công suất 1.500 MW và tổng đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III (gọi tắt là Quảng Trạch III) khởi công vào quý IV/2026, công suất tương đương và chi phí khoảng 1,6 tỷ USD.

Cả hai dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, với kế hoạch vận hành thương mại vào giai đoạn 2028-2029 cho Quảng Trạch II và hoàn thành vận hành thương mại 2 công trình vào 2030.

Mỹ mang 'kiệt tác công nghệ thế giới' sang Việt Nam

Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Quảng Trạch III dự kiến áp dụng công nghệ Tuabin khí chu trình hỗn hợp (Combined cycle gas turbine - CCGT) cực kỳ tân tiến từ nhà cung cấp General Electric Vernova (Mỹ).

Ảnh về tuabin khí CCGT.

"Gã khổng lồ năng lượng Mỹ" GE Vernova này cũng là nhà cung cấp công nghệ CCGT dòng 9HA.02 cho Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Trên thế giới, CCGT dù không phải công nghệ mới nhất nhưng nó vẫn là giải pháp cao cấp hàng đầu cho điện sạch từ LNG. Với hiệu suất vượt 64% nhờ turbine dòng H/J-class tiên tiến (đến từ GE 9HA.02, Mitsubishi M701JAC), CCGT giảm mạnh CO2 so với nhà máy than, đồng thời linh hoạt hỗ trợ lưới tích hợp gió và mặt trời.

Nhà máy điện Wolf Summit Energy trị giá 1,2 tỷ USD tại Virginia (Mỹ) cũng đang áp dụng công nghệ CCGT này. Tại Qatar, Nhà máy điện và khử muối Facility E CCGT công suất 2,4 GW đang xây dựng cũng dùng CCGT từ Mitsubishi Power. Sau khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến sẽ cung cấp khoảng 16% tổng nguồn cung điện của Qatar.

Nhìn chung, hệ thống công nghệ CCGT thông thường bao gồm tuabin khí mỗi tổ máy, kết hợp với tuabin hơi cùng hệ thống thu hồi nhiệt thải và các hệ thống phụ trợ như xử lý nước thải, xử lý khí thải, hệ thống điện và điều khiển đồng bộ, nhằm tăng hiệu suất đồng thời giảm thiểu tác động môi trường.

Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 áp dụng công nghệ CCGT của GE Vernova (Mỹ).

Việc Nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 của Việt Nam đang áp dụng CCGT; cũng như Quảng Trạch II và Quảng Trạch III dự kiến áp dụng 'kiệt tác công nghệ thế giới' này rất phù hợp với xu hướng bùng nổ CCGT toàn cầu.

Theo báo cáo mới nhất của Researchandmarkets, thị trường tuabin khí chu trình hỗn hợp đang sẵn sàng cho sự mở rộng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Dự kiến, thị trường CCGT sẽ tăng từ 34,89 tỷ USD vào năm 2025 lên 36,48 tỷ USD vào năm 2026 và cuối cùng đạt 49,18 tỷ USD vào năm 2032. Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ là 5,02%.

Quảng Trạch II và Quảng Trạch III mang lại 18 tỷ kWh điện sạch/năm

Với công suất tổng cộng 3.000 MW, hai nhà máy Quảng Trạch II và Quảng Trạch III cung cấp khoảng 18 tỷ kWh điện sạch mỗi năm, giúp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng tỷ trọng nguồn điện theo hướng xanh hóa và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện VIII.

LNG (viết tắt của từ Khí thiên nhiên hóa lỏng) được xem là nguồn năng lượng sạch chuyển tiếp, LNG thải ít và ô nhiễm hơn than/dầu, giúp thay thế năng lượng hóa thạch truyền thống trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Điều này phù hợp với mục tiêu của Quy hoạch Điện VIII: Đến năm 2030 tổng công suất các nguồn điện LNG đạt 22.524 MW. Định hướng năm 2050, các nhà máy sử dụng LNG đốt kèm hydrogen 8.576 -11.325 MW; nhiệt điện khí LNG CCS (xây mới, lắp đặt thiết bị thu giữ và lưu trữ carbon) tổng công suất 1.887-2.269 MW, báo Công Thương thông tin.

Nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp hoạt động như thế nào? Quy trình hoạt động của nhà máy điện khí áp dụng CCGT. Ảnh: General Electric Vernova Nhà máy điện khí áp dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp là một cơ sở sản xuất điện sử dụng hai chu trình nhiệt động lực học để tối đa hóa hiệu quả năng lượng. Chu trình 1: Khí tự nhiên được đốt cháy → tạo khí nóng quay tuabin khí → sản xuất điện. Chu trình 2: Nhiệt thải từ tuabin khí (khoảng 500-600°C) được thu hồi qua lò hơi thu hồi nhiệt (HRSG) → tạo hơi nước → quay tuabin hơi → sản xuất thêm điện. Quy trình kép này cho phép sử dụng năng lượng chứa trong khí tự nhiên hiệu quả hơn, nhờ đó giảm tổn thất năng lượng và tăng sản lượng điện. Do đó, các nhà máy điện chu trình hỗn hợp mang lại hiệu suất cao hơn và gây ô nhiễm ít hơn so với các nhà máy điện truyền thống.



