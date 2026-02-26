"Tuyên bố thép" từ Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga phải chiếm một vị trí xứng đáng trên thị trường công nghệ sinh học toàn cầu, hãng RIA Novosti (Nga) thông tin ngày 25/2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Evgeny Biyatov/POOL/TASS



“Dĩ nhiên, chúng ta cần tăng cường sản xuất và giành lại vị trí xứng đáng của mình trên thị trường công nghệ sinh học toàn cầu. Do đó, chúng ta phải xây dựng một hệ thống hiệu quả để hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm sinh học có giá trị gia tăng cao, cũng như quảng bá các tiêu chuẩn, nền tảng công nghệ và năng lực của chúng ta ở các quốc gia khác”, ông Putin nói thêm trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Công nghệ Tương lai 2026 (Future Technologies Forum 2026) diễn ra từ ngày 25–26/2.

Người đứng đầu nước Nga cũng cho biết Nga nên đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị chiến lược phát triển kinh tế sinh học đến năm 2050. Nền tảng cốt lõi của công nghệ sinh học cần phải mang tính nội địa. Cần phải phát triển các nguyên tắc đạo đức trong việc sử dụng công nghệ sinh học.

Tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai 2026, các giải pháp sáng tạo được trình bày tập trung đặc biệt vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nền kinh tế sinh học, những thành tựu trong chăn nuôi trong nước, sản xuất năng lượng sạch, phát triển công nghệ chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, xây dựng các khu định cư sinh thái với các nhà máy điện hạt nhân nhỏ, và phát triển sản xuất và vận chuyển thực phẩm, Interfax cho biết.

Diễn đàn Công nghệ Tương lai được tổ chức hàng năm tại thủ đô Moscow của Nga kể từ năm 2023.

Diễn đàn giới thiệu các công nghệ và những phát triển khoa học đột phá sẽ định hình sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế trong những năm tới. Năm 2024, diễn đàn tập trung vào y học tương lai, và năm 2025, vào vật liệu và hóa học mới.