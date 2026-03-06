Cuba vừa làm điều chưa từng có sau gần 70 năm

Lần đầu tiên sau gần 70 năm, Cuba mở cửa hợp tác Công - Tư

Trong một động thái được coi là "cú hích" lịch sử, chính phủ Cuba vừa chính thức cho phép thiết lập quan hệ đối tác giữa các công ty nhà nước và tư nhân sau gần 7 thập kỷ kể từ cuộc cách mạng năm 1959, Cổng thông tin điện tử CubaDebate của Cuba đưa tin ngày 4/3.

Cụ thể, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba đã công bố trên Công báo Chính thức vào ngày 3/3/2026 Nghị định Luật số 114/2025 “Về liên kết giữa các thực thể kinh doanh nhà nước và phi nhà nước”.

Bổ sung cho nghị định luật trên, Bộ Kinh tế và Lập kế hoạch (MEP) của Cuba cũng ban hành Nghị quyết 8/2026, phê duyệt quy trình đánh giá và phê duyệt các liên kết này. Mục tiêu là thúc đẩy sự gắn kết sản xuất và khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống doanh nghiệp Cuba.

Công báo Cuba thông báo luật mới và nghị quyết mới sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 4/2026, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên kinh tế khép kín và mở ra hy vọng cho sự hồi sinh của nền kinh tế đảo quốc Caribe này.

Sau gần 70 năm, Cuba – quốc gia từng nổi tiếng với mô hình kinh tế nhà nước chi phối hoàn toàn – giờ đây cho phép hình thành các "Công ty trách nhiệm hữu hạn hỗn hợp - mixed SRLs" giữa nhà nước và tư nhân.

Những thực thể kinh doanh mới mẻ này sẽ được trao quyền tự chủ đầy bất ngờ, như tự quyết định chiến lược kinh doanh, tuyển dụng nhân viên, định mức lương, thậm chí mở rộng cơ sở thương mại không chỉ trong lãnh thổ Cuba mà còn ra nước ngoài.

Tính đến năm 2025, Cuba có khoảng 9.900 công ty tư nhân, đóng góp 15% GDP và tạo việc làm cho hơn 30% lực lượng lao động. Cùng năm, doanh số bán lẻ của khu vực tư nhân lần đầu vượt khu vực nhà nước, chiếm 55% tổng kim ngạch thương mại.

Hướng đến một Cuba thịnh vượng hơn

Quyết định mở cửa hợp tác công - tư mang ý nghĩa sâu sắc đối với dân sinh Cuba, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với lạm phát cao, thiếu hụt hàng hóa cơ bản và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Hợp tác công - tư tại Cuba hứa hẹn tạo ra hàng ngàn việc làm mới, giúp giảm gánh nặng thất nghiệp – hiện đang ảnh hưởng đến hơn 30% lực lượng lao động trẻ. Các công ty hỗn hợp sẽ mang lại mức lương linh hoạt và cạnh tranh hơn, cải thiện thu nhập cho người dân, từ đó nâng cao mức sống hàng ngày.

Với việc tư nhân đóng góp lớn hơn vào bán lẻ, người dân Cuba có thể tiếp cận sản phẩm chất lượng cao với giá cả phải chăng, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Về lâu dài, luật mới này góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng thu ngoại tệ qua đầu tư nước ngoài, từ đó hỗ trợ cải thiện dịch vụ công cộng như y tế và giáo dục – dù chúng vẫn nằm ngoài phạm vi hợp tác.

Tổng thể, đây là bước tiến hướng tới một Cuba thịnh vượng hơn, nơi người dân không chỉ sống mà còn phát triển trong một nền kinh tế linh hoạt và hội nhập.