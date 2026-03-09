Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành xe điện: Sạc nhanh như đổ xăng, sắp có mặt tại Việt Nam?

Hãng xe điện Trung Quốc BYD được cho là đang chuẩn bị đưa công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charge vào thị trường Việt Nam, với khả năng sạc từ 10% lên 97% pin chỉ trong khoảng 9 phút – tốc độ được hãng quảng bá là gần tương đương thời gian đổ xăng.

Thông tin này được ông Võ Minh Lực – Giám đốc điều hành BYD Việt Nam – chia sẻ trên mạng xã hội với thông điệp “BYD Flash Charge – Vietnam coming soon”. Dù chưa có thời điểm cụ thể, động thái này cho thấy hãng xe điện Trung Quốc đang tính toán mở rộng hệ sinh thái hạ tầng sạc tại thị trường Việt Nam.

Công nghệ sạc mới được BYD công bố gần đây gây chú ý trong ngành xe điện khi có thể rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho xe. Theo thông tin từ hãng, hệ thống Flash Charge cho phép sạc từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 5 phút và đạt 97% sau 9 phút trong điều kiện tiêu chuẩn. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian chờ so với các hệ thống sạc nhanh hiện nay, vốn thường mất từ 30 phút trở lên để đạt mức pin tương tự.

Để đạt tốc độ này, BYD phát triển trạm sạc có công suất tối đa lên tới 1.500 kW cùng nền tảng điện áp 1.000V. Theo hãng, đây là một trong những hệ thống sạc xe điện mạnh nhất hiện nay. Thiết kế trạm sạc cũng được bố trí tương tự một cây xăng truyền thống, cho phép nhiều xe vào sạc cùng lúc và rời đi sau vài phút.

Một thách thức lớn của công nghệ sạc siêu nhanh là tải điện cực lớn, có thể gây áp lực lên lưới điện khu vực. BYD cho biết họ đã phát triển mô hình “trạm trong trạm”, trong đó các trạm sạc được tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Hệ thống này sẽ nạp điện từ lưới điện với tốc độ ổn định, sau đó xả ra với công suất rất lớn khi xe kết nối sạc. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp giảm tải cho hạ tầng điện và tăng khả năng triển khai mạng lưới sạc nhanh.

Công nghệ Flash Charge được phát triển dựa trên thế hệ mới của pin Blade – loại pin nổi tiếng của BYD về độ an toàn và độ bền. Pin Blade sử dụng cấu trúc cell dạng dài và mỏng, giúp tối ưu mật độ năng lượng đồng thời cải thiện khả năng tản nhiệt. Nhờ đó, pin có thể chịu được dòng sạc lớn hơn so với nhiều thiết kế pin truyền thống.

Trong kế hoạch mở rộng hạ tầng, BYD đặt mục tiêu triển khai khoảng 20.000 trạm sạc Flash Charging tại Trung Quốc trong năm 2026, bao gồm cả các trạm đặt trong đô thị và trên hệ thống cao tốc. Mô hình trạm sạc được thiết kế tương tự các trạm nhiên liệu, nhằm tạo trải nghiệm quen thuộc cho người dùng xe điện.

Nếu được triển khai tại Việt Nam, công nghệ sạc siêu nhanh của BYD có thể góp phần thay đổi trải nghiệm sử dụng xe điện, đặc biệt trong bối cảnh một trong những rào cản lớn nhất của phương tiện này vẫn là thời gian sạc. Hiện nay, phần lớn trạm sạc nhanh trên thị trường vẫn cần từ 30 đến 60 phút để nạp pin lên mức cao.

Thị trường xe điện Việt Nam đang phát triển nhanh trong vài năm gần đây, với sự tham gia của nhiều hãng xe quốc tế bên cạnh các thương hiệu trong nước. Việc các nhà sản xuất bắt đầu quan tâm tới hạ tầng sạc siêu nhanh cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở sản phẩm mà còn mở rộng sang hệ sinh thái năng lượng và dịch vụ đi kèm.