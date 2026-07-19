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Phát hiện xô đầy tiền đặt bên đường, cảnh sát ra thông báo

Khánh Linh
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Chủ sở hữu hoặc bất kỳ ai có thông tin về chiếc xô được khuyến khích liên hệ với lực lượng chức năng địa phương.

Phát hiện xô đầy tiền đặt bên đường, cảnh sát ra thông báo - Ảnh 1.

Ở miền trung nước Pháp, một xô đầy tiền được phát hiện bên đường. Lực lượng hiến binh Puy-de-Dôme địa phương đã ra thông báo tìm chủ nhân của ﻿"chiếc xô màu cam đựng đầy tiền" này trên mạng xã hội.

Bài đăng cho biết﻿: "Một chiếc xô nhỏ màu cam, được tìm thấy ở Place de Verdun thuộc Clermont-Ferrand với một khoản tiền mặt lớn, đang tìm kiếm chủ nhân giàu có của nó".

﻿Chủ sở hữu hoặc bất kỳ ai có thông tin về chiếc xô được khuyến khích liên hệ với lực lượng chức năng địa phương.

Chiếc xô được một người qua đường phát hiện tại vị trí chỉ cách đồn cảnh sát 200 mét. ﻿

Cảnh sát địa phương hiện để ngỏ nguồn gốc số tiền. Đây có thể là số tiền trong một vụ buôn bán chất cấm, trộm cắp hoặc đơn giản chỉ là ai đó đánh mất tiền tiết kiệm của mình. ﻿

﻿Luật pháp của nước Pháp quy định rằng những người tìm thấy tiền hoặc đồ vật cất giấu ngoài tự nhiên phải báo cáo cho cảnh sát trong vòng 24 giờ.

Nếu trong vòng 1 năm không ai đến nhận, số tiền đó sẽ được chia cho người tìm thấy và chủ mảnh đất nơi tiền được tìm thấy. Nếu đó là đất công, toàn bộ số tiền sẽ được trao cho người phát hiện. ﻿

﻿Trong mọi trường hợp, kể từ ngày phát hiện số tiền, người nhận phải đợi thêm 3 năm mới có thể được sử dụng. Trong thời gian này, nếu chủ sở hữu xuất hiện, người phát hiện sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền.

Theo Connexion﻿

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