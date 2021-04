Phát hiện vật lạ trong túi khoai tây, chàng trai lên mạng hỏi, đáp án khiến nhiều người bất ngờ

Cuộc sống luôn có rất nhiều những thứ kì lạ mà có thể bạn chưa một lần biết đến tên. Nếu gặp phải những tình huống như thế, đừng ngại ngần nhờ đến sự trợ giúp của cư dân mạng. Họ chắc chắn sẽ nhiệt tình cho bạn câu trả lời.

Dưới đây là tổng hợp một số hình ảnh về những món đồ kì lạ được người dùng Reddit tìm thấy rồi đăng tải lên chuyên mục "Đây là cái gì?" (What Is This Thing) của trang mạng xã hội này để nhờ mọi người giải đáp. Cùng xem mọi người đã tìm được điều gì bất ngờ trong cuộc sống của họ.

1. Hỏi: Tôi tìm thấy bên trong gói khoai tây có một đồ vật hình tròn như cái đĩa, màu xanh dương. Bên trên còn có dòng kí hiệu 'ferrous 25mm BST, cert number 213026B". Cho hỏi đây là cái gì?

Đáp: Nó chính là một con chip thử nghiệm. Thường các nhà máy sản xuất sẽ bỏ một số lượng chip vào trong các túi khoai tây rồi cho những chiếc túi này đi qua máy dò tìm kim loại. Những chiếc túi có chứa con chip sẽ bị máy dò tìm phát hiện ra và thu lại. Mục đích của việc làm này là để đảm bảo rằng không có vật thể lạ lọt vào bên trong sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện được con chip này, có nghĩa là hệ thống máy dò tìm đã có vấn đề. Bạn có thể viết thư cho bộ phận chăm sóc khách hàng để báo cáo vấn đề. Chắc chắn rằng họ sẽ được một phen hú vía.

2. Hỏi: Tôi tìm thấy thứ này bên trong đĩa mì spaghetti đóng hộp. Nó là gì thế?

Đáp: Chúng trông giống như những hạt đậu mân côi (rosary peas) hay còn có tên gọi khác là hạt tương tư hay hạt cam thảo dây. Tuy rất đẹp nhưng lại vô cùng độc hại. Nếu ăn phải có thể bị ngộ độc với các triệu chứng như buồn nôn, co giật, suy gan và thậm chí tử vong sau vài ngày. Đừng ăn đĩa mì đó, anh bạn. Nếu ăn rồi thì hãy đến bác sĩ ngay lập tức.

3. Hỏi: Tôi tìm thấy cái này ở khu vực nước nông ở Guam. Mặt trên trông giống như polyester có hình dạng tổ ong được dệt từ những sợi nhôm mỏng, dẹt. Tôi thật sự không biết nó là gì? Ai có thể giúp tôi giải đáp không?



Đáp: Đây là một bộ phận của tên lửa.

4. Hỏi: Tôi tìm thấy con này ở trong sân. Đây có phải là một loại giun hay có con gì kí sinh trên nó. Tôi thấy nó vẫn còn hô hấp nhưng rất nhẹ. Vậy nó còn sống hay không?

Đáp: Đó là 2 con giun nằm cạnh nhau và thế là chúng tạo nên một loài giun mới.

