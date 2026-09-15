Phát hiện UAV nghi của Nga ngoài khơi Ba Lan: Điện Kremlin và NATO lên tiếng

Một UAV nghi của Nga được trục vớt ngoài khơi Ba Lan, dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ từ các bên về tình hình an ninh khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 14/9 cho biết quân đội nước này thu hồi được UAV quân sự, mà họ cho là của Nga, từ biển Baltic. Kiểm tra ban đầu cho thấy thiết bị có nguồn gốc Nga và có khả năng là loại Gerbera. Giới chức Ba Lan cho rằng UAV có thể đã trôi dạt từ vùng biển quốc tế hoặc khu vực khác đến. Các chuyên gia xử lý bom cũng được huy động để kiểm tra thiết bị.

(Ảnh minh hoạ)

Sự việc diễn ra sau loạt tập kích của Nga ngày 13/9, trong đó UAV đánh trúng đầu máy của đoàn tàu chở khách tuyến Kiev - Warsaw tại ga Yahodyn, tỉnh Volyn, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Không có hành khách nào bị thương. Một UAV khác tấn công gần trạm xăng tại khu vực cửa khẩu Dorohusk - Yahodyn.

Tuy nhiên, theo công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia, vụ đánh trúng tàu xảy ra chỉ vài phút sau khi đoàn tàu ngoại giao chở phái đoàn gồm cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt đi qua cùng nhà ga. Bildt xác nhận đoàn tàu của ông không phải tàu bị tấn công. Nhưng Ukrzaliznytsia cho rằng không thể loại trừ khả năng UAV nhằm vào đoàn tàu ngoại giao, bởi lịch trình tàu được điều chỉnh theo tình hình thực tế. Thông tin này chưa có bằng chứng xác nhận.

Các vụ việc khiến Warsaw phản ứng mạnh. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp và cảnh báo Nga có thể tăng cường các hoạt động nhằm vào khu vực biên giới Ukraine với các nước châu Âu. Ông cho rằng những tuần và tháng tới có thể chứng kiến hoạt động quân sự của Nga gia tăng, đồng thời không loại trừ khả năng căng thẳng lan sang lãnh thổ Ba Lan. Quân đội Ba Lan cũng ghi nhận hoạt động hàng không trong khu vực và phát cảnh báo tới người dân tại các tỉnh Lublin và Podkarpackie.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, khi được hỏi về vụ UAV đánh trúng đầu máy tàu gần biên giới Ba Lan, nói: “Nếu tôi hiểu đúng, chúng ta đang nói về lãnh thổ Ukraine. Quân đội Nga đang thực hiện nhiệm vụ trên toàn lãnh thổ Ukraine”. Ông cho biết lực lượng Nga sẽ tiếp tục các nhiệm vụ này.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 14/9 tuyên bố NATO sẽ tiếp tục tăng hỗ trợ Ukraine, đồng thời củng cố hệ thống phòng thủ của 32 thành viên dọc sườn phía đông của liên minh.

Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nga tiến hành một trong những đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong ngày 12-13/9. Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa quân sự từ châu Âu vào miền Tây Ukraine. Sau các vụ tấn công chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km, Warsaw đã triển khai máy bay chiến đấu để tăng cường tuần tra và bảo vệ không phận.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất, phân phối dầu diesel của Nga, cho rằng các đòn đánh này góp phần gây thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu. Điện Kremlin hoan nghênh lời kêu gọi.