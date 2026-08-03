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Phát hiện Trung Quốc đang vận hành tháp khoan hơn 30m, đào tìm dưới lòng đất thứ cả thế giới khao khát

Khánh Vy
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Trung Quốc đã khoan sâu gần 3.000 m xuống dưới lòng đất để tìm kiếm tài nguyên quý giá.

Phát hiện Trung Quốc đang vận hành tháp khoan hơn 30m, đào tìm dưới lòng đất thứ cả thế giới khao khát - Ảnh 1.

Ngày 11/3/2026, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đồng loạt triển khai 36 dự án thăm dò vàng quy mô lớn, mở đầu cho chương trình hành động đặc biệt nhằm tìm kiếm thêm nguồn tài nguyên vàng tại khu vực Giao Đông – một trong những vành đai vàng lớn nhất nước này. Nhiều giếng khoan được thiết kế ở độ sâu từ 2.300-2.700 m, trong đó có các hạng mục thuộc nhóm khoan "siêu sâu", với mục tiêu xác định các thân quặng mới nằm sâu dưới lòng đất.

Tại làng Wucheng Daren, thành phố Lai Châu, một tháp khoan cao hơn 30 m đã được dựng lên để thực hiện dự án khoan thăm dò sâu 2.700 m. Theo kế hoạch, quá trình khoan kéo dài khoảng 6 tháng. Sau khi hoàn thành, các mẫu lõi đá sẽ được chuyển tới phòng thí nghiệm để phân tích thành phần khoáng vật, hàm lượng vàng cũng như điều kiện hình thành thân quặng.

Ông Ma Xiaopeng, Phó Giám đốc Phòng Kỹ thuật Thăm dò thuộc Đội Địa chất số 6, cho biết các giếng khoan sâu trên 2.000 m được xếp vào nhóm khoan siêu sâu. Theo các chuyên gia, khoan chỉ là bước cuối trong cả một quy trình thăm dò. Trước đó, các đơn vị địa chất phải tiến hành nghiên cứu cấu trúc địa chất, khảo sát địa vật lý bằng phương pháp điện từ, phân tích địa hóa nhằm xác định các dị thường dưới lòng đất trước khi khoanh vùng và lựa chọn vị trí khoan.

Phát hiện Trung Quốc đang vận hành tháp khoan hơn 30m, đào tìm dưới lòng đất thứ cả thế giới khao khát - Ảnh 2.

Không chỉ có dự án tại Wucheng Daren, nhiều điểm khoan khác cũng được triển khai đồng thời. Tại làng Shengwang, Đội Địa chất số 4 thực hiện giếng khoan sâu 2.300 m nhằm mở rộng và kiểm soát phần rìa của các thân quặng đã được phát hiện trước đó. Trong khi đó, tại làng Buxi, Đội Địa chất số 3 triển khai dự án khoan sâu 2.500 m với mục tiêu đánh giá phần kéo dài của các mỏ vàng hiện hữu.

Theo Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Sơn Đông, các đội khoan đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong thăm dò vàng tại khu vực Giao Đông. Riêng Đội Địa chất số 4 đã thực hiện 15 dự án với tổng chiều dài khoan hơn 111.500 m, đồng thời xây dựng hệ thống công nghệ chống lệch hướng, kiểm soát quỹ đạo giếng khoan và đạt tỷ lệ thành công 100% đối với các giếng khoan siêu sâu.

Đội Địa chất số 3 cũng được xem là một trong những đơn vị dẫn đầu về công nghệ khoan sâu của Trung Quốc. Đơn vị này đã tham gia hơn 20 dự án nghiên cứu cấp quốc gia và sở hữu khoảng 60% số giếng khoan địa chất sâu trên 3.000 m của cả nước.

Đáng chú ý, giếng khoan ZK96-5 tại mỏ vàng Xiling (Lai Châu) từng đạt độ sâu 4.006,17 m, lập kỷ lục giếng khoan thăm dò vàng sâu nhất khu vực Á – Âu. Ngoài ra, giếng khoan khoa học CSDP-02 ngoài khơi biển Hoa Đông cũng đạt độ sâu 2.843,18 m, lập kỷ lục thế giới về khoan lấy lõi toàn phần trong nghiên cứu khoa học dưới biển.

Theo ông Zhai Yufeng, Giám đốc Văn phòng Công nghệ Khoan Địa chất thuộc Đội Địa chất số 3, đơn vị đang tập trung phát triển ba nhóm công nghệ trọng điểm gồm khoan siêu sâu, khoan siêu góc và khoan trong điều kiện địa chất phức tạp. Nhiều thiết bị và vật liệu đã được tự nghiên cứu, như hệ thống bùn khoan chịu nhiệt độ, áp suất cao, ống khoan cường độ lớn, thiết bị đo trong khi khoan và mũi khoan kim cương chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả cũng như độ an toàn.

Vào năm 2023, đội địa chất số 6 cũng đã phát hiện một mỏ vàng lớn tại làng Tây Lao Khẩu, huyện Nhũ Sơn, tỉnh Uy Hải (Sơn Đông) với trữ lượng gần 50 tấn vàng, trở thành mỏ vàng lớn nhất khu vực.

Theo ông Zhang Chengwei, Giám đốc Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Sơn Đông, tổng vốn đầu tư cho chiến dịch hiện đạt khoảng 76 triệu NDT.

Ngoài vàng, Sơn Đông cũng đặt mục tiêu tăng cường thăm dò các loại khoáng sản chiến lược khác như quặng sắt, đất hiếm và tài nguyên khoáng sản biển trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Tham khảo: Sina

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Tags

Trung Quốc

mũi khoan

mỏ vàng

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