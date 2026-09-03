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Phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trong thùng rác sân bay, 2 người lập tức bị bắt giữ

Gia Linh
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Vụ việc xảy ra tại Sân bay Quốc tế Penang của Malaysia mới đây, khi một nhân viên quét dọn nghe thấy tiếng khóc trong thùng rác nên đã đi tới kiểm tra.

Mới đây, sự việc một bé trai sơ sinh đã được tìm thấy trong tình trạng còn sống bên trong thùng rác nhà vệ sinh tại Sân bay Quốc tế Penang, Malaysia đã khiến những người chứng kiến phải giật mình hoảng hốt.

Tờ Mothership đã dẫn lại thông tin từ tờ New Straits Times cho biết, sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Hai, 31 tháng 8 vừa qua.

Theo đó, một nhân viên vệ sinh tại Sân bay Quốc tế Penang đã phát hiện ra một em bé sơ sinh sau khi người này nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Phát hiện trẻ sơ sinh trong thùng rác sân bay, 2 người lập tức bị bắt giữ - Ảnh 1.

Em bé sơ sinh được phát hiện tại Sân bay Quốc tế Penang, Malaysia.

Theo tờ New Straits Times, một phụ nữ người Malaysia (23 tuổi) và một nam giới người Myanmar (22 tuổi) đã bị tạm giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Theo New Straits Times, nhiều khả năng em bé đã bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời, vì khi được tìm thấy, nhau thai và dây rốn vẫn còn dính liền với cơ thể bé.

Ngay sau đó, một đoạn video quay cảnh em bé nằm trong thùng rác đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Malaysia. Cuối cùng, em bé đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và tình trạng sức khỏe chưa được công bố.

Theo tin từ tờ New Straits Times, Cảnh sát trưởng Anuwal Ab Wahab cho biết trong một tuyên bố rằng cặp đôi này đã bị giữ lại sau khi cơ quan chức năng xem xét hình ảnh từ camera giám sát (CCTV).

Người phụ nữ sau đó đã bị bắt tại Kompleks Bukit Jambul, một trung tâm thương mại nằm gần Sân bay Quốc tế Penang. Quá trình điều tra mở rộng đã dẫn đến việc bắt giữ người đàn ông mang quốc tịch Myanmar.

Cả hai đang bị điều tra về hành vi bỏ rơi trẻ em dưới 12 tuổi do cha mẹ hoặc người chăm sóc thực hiện. Trước đó trong năm nay, New Straits Times đưa tin rằng chỉ riêng trong quý đầu tiên, Malaysia đã ghi nhận 18 vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh.

Gia Linh (Theo Mothership)

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trẻ sơ sinh

thùng rác

sân bay

bắt giữ

dây rốn

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