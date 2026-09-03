Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất trong ngày thứ Năm, 3/9

Tử vi học có nói ngày thứ Năm, 3/9, sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Năm, 3/9/2026, tức ngày 22 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Thìn, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Bạch Lạp Kim, nghĩa là dòng vàng đang được nung chảy để tinh luyện thành món bảo vật tinh khiết. Bản chất của nạp âm này mang nét tính cách thẳng thắn, thông minh, tràn đầy nhiệt huyết nhưng đôi khi còn chút tạp chất cần được rèn giũa qua lửa đỏ mới phát huy hết giá trị.

Trong ngày này, hành Kim nhận được sự tương sinh tuyệt vời từ địa chi Thìn (Thổ) và sự rèn luyện từ Hỏa khí của năm Bính Ngọ, giúp vận trình tài lộc biến thách thức thành cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì là kim loại đang trong quá trình nóng chảy chưa định hình bền vững, bạn cần giữ tâm thế kiên nhẫn, tránh các quyết định đầu tư chớp nhoáng theo số đông kẻo gặp rủi ro thất thoát.

Dựa trên quy luật tương sinh tương khắc giữa thiên can và địa chi của ngày , dưới đây là 3 con giáp sở hữu vận trình tài lộc rực rỡ và may mắn nhất trong ngày thứ Năm, 03/09/2026.

🐭 Con giáp tuổi Tý: Tam Hợp hỗ trợ - Bứt phá mạnh mẽ

Ngày Canh Thìn mang lại cục diện Tam Hợp giúp đường tài lộc của người tuổi Tý bứt phá vô cùng mạnh mẽ ngay từ những giờ đầu của ngày mới. Con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp nhiều tin vui về tiền bạc từ công việc chính lẫn các dự án tay trái mà bản thân đang theo đuổi.

(Ảnh minh họa)

Khách hàng tự động tìm đến tận cửa giúp những người làm kinh doanh buôn bán thu về nguồn lợi nhuận lớn ngoài mong đợi. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bạn dễ dàng chốt được các hợp đồng kinh tế mang tính chiến lược dài hạn cho thời gian tới. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định năng lực xuất sắc và nhận về những khoản thưởng nóng hay hoa hồng xứng đáng từ cấp trên.

Nguồn tài chính dồi dào giúp tuổi Tý giải tỏa được mọi áp lực chi tiêu tích tụ và có thể thoải mái mua sắm cho gia đình. Đây cũng là thời điểm cát lành để bạn mạnh dạn xuống tiền đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc chứng khoán. Con giáp này nên tin tưởng vào trực giác nhạy bén của mình vì Thần Tài đang đứng về phía bạn trong ngày hôm nay. Hãy trích một phần lợi nhuận để tích lũy tài sản dài hạn nhằm xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

🐒 Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp chống lưng - Rủng rỉnh tiền bạc

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi của ngày, người tuổi Thân cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày thứ Năm với vị thế rủng rỉnh tiền bạc và ngập tràn cát khí. Bạn giống như một thỏi nam châm thu hút tài lộc khi các cơ hội kiếm tiền liên tục tự tìm đến tận cửa một cách bất ngờ.

(Ảnh minh họa)

Người làm chủ doanh nghiệp đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt mang lại biên độ lợi nhuận cực kỳ cao trên thị trường. Sự xuất hiện của quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp tuổi Thân tiếp cận được nhiều nguồn thông tin kinh doanh vô cùng giá trị. Công việc làm ăn trôi chảy khiến dòng tiền đổ về tài khoản của bạn luôn trong trạng thái dồi dào và liên tục. Những người làm việc tự do dễ dàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mở ra cơ hội ký kết hợp đồng dài hạn.

Vận may còn mang đến cho con giáp này những khoản tiền lộc trời cho như trúng thưởng lớn, nhận quà hoặc được người thân thiết hỗ trợ. Bạn có thể tự tin xử lý dứt điểm các khoản nợ cũ để nhẹ gánh lo âu về mặt tinh thần cho bản thân. Hãy tiếp tục duy trì kế hoạch quản lý tài chính khoa học để dòng tiền ngày càng sinh sôi mạnh mẽ hơn nữa.

🐓 Con giáp tuổi Dậu: Lục Hợp soi rọi - Tài vận phát đạt

Cục diện Lục Hợp mang lại cho con giáp tuổi Dậu một ngày Canh Thìn ngập tràn may mắn và tài vận phát đạt vượt bậc. Bản mệnh phát huy tối đa tư duy tài chính nhạy bén để dễ dàng dẫn trước đối thủ một bước trong mọi thương vụ giao dịch.

(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh online hay trực tiếp đều chứng kiến lượng đơn hàng tăng đột biến, giúp doanh thu chạm mốc kỷ lục. Việc hùn vốn làm ăn hay khai trương cửa hàng trong ngày này đều rất cát lợi và hứa hẹn sinh lời nhanh chóng. Người làm việc tự do nhận được những mức thù lao lớn xứng đáng với công sức và trí tuệ đã bỏ ra.

Sự đồng hành của cát tinh giúp tuổi Dậu giải tỏa được toàn bộ các áp lực tài chính bấy lâu nay một cách triệt để. Dòng tiền đổ về đầy túi giúp tâm trạng con giáp này vô cùng phấn khởi, an tâm và ngập tràn năng lượng. Bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân một món quà ý nghĩa hoặc đầu tư nâng cấp công cụ làm việc. Hãy tận dụng tối đa ngày thứ Năm may mắn này để tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho chặng đường phía trước nhé.

* Lưu ý chung: Mặc dù sở hữu vận trình tài lộc rực rỡ nhưng cả ba con giáp Tý, Thân, Dậu vẫn cần đặc biệt đề phòng sức ảnh hưởng từ mối quan hệ Thìn Tuất Sửu Mùi xung khắc diện ẩn tàng trong ngày. Do sức nóng từ Hỏa khí của năm Bính Ngọ tác động mạnh lên nạp âm Bạch Lạp Kim, bản mệnh rất dễ rơi vào trạng thái tâm lý nóng nảy, bốc đồng hoặc đưa ra các quyết định chi tiêu sai lầm.

Hãy ưu tiên bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi và rà soát thật kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi đặt bút ký kết giao dịch lớn. Việc duy trì thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe ý kiến phản biện từ những người xung quanh sẽ giúp các con giáp này bảo toàn được nguồn lợi nhuận lớn vừa thu về. Cuối ngày thứ Năm, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn hợp lý và chú ý bổ sung nước để thanh nhiệt cơ thể dưới tiết trời khô nóng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.