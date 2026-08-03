HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện thỏi vàng nặng hơn 521 kg, độ tinh khiết tới 99,999%

Y Vân
|

Tổ chức Kỷ lục Guinness xác nhận đây là thỏi vàng lớn nhất thế giới.

Một thỏi vàng nặng 521,2 kg với độ tinh khiết lên tới 99,999% vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới. Không chỉ gây ấn tượng về kích thước, thỏi vàng còn đánh dấu bước tiến về công nghệ tinh luyện khi đạt mức độ tinh khiết hiếm có trong ngành.

Theo Xưởng đúc tiền Perth Mint (Australia), đơn vị chế tác thỏi vàng, sản phẩm hoàn toàn từ vàng khai thác tại Australia và đạt độ tinh khiết 99,999%, hay còn gọi là tiêu chuẩn “5 số 9”.

Đây là mức tinh khiết cao hơn tiêu chuẩn phổ biến của ngành là 99,99% và chỉ một số rất ít cơ sở tinh luyện trên thế giới có khả năng sản xuất vàng ở cấp độ này.

Thỏi vàng mang tên People’s Bar (Thỏi vàng của mọi người) có giá trị kim loại hơn 100 triệu AUD (65 triệu USD). Tuy nhiên, Perth Mint cho biết rất khó xác định đầy đủ giá trị của hiện vật do đây là sản phẩm độc nhất vô nhị.

Với khối lượng 521,2 kg, People’s Bar đã vượt xa kỷ lục trước đó do một xưởng đúc tiền tại Dubai thiết lập vào năm 2024 với thỏi vàng nặng 300 kg.

Trong thời gian tới, thỏi vàng sẽ được trưng bày tại Perth Mint cùng đồng tiền vàng nặng 1 tấn từng lập kỷ lục Guinness thế giới vào năm 2011.

Giám đốc điều hành Perth Mint Paul Graham cho biết việc sản xuất thành công vàng đạt độ tinh khiết “5 số 9” là thành quả của nhiều năm đầu tư phát triển công nghệ tinh luyện.

Theo ông, mục tiêu của dự án không phải để thương mại hóa thỏi vàng mà nhằm khẳng định năng lực công nghệ của Perth Mint và quảng bá ngành công nghiệp vàng của Australia.

Ý tưởng chế tạo People’s Bar được khởi động khoảng một năm trước. Sau giai đoạn thử nghiệm quy trình, hơn 35 chuyên gia đã tham gia dự án, trong khi đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới trực tiếp giám sát quá trình chế tác kéo dài khoảng 3 ngày.

Theo﻿ ABC

Khoan 2 giếng sâu hơn 10.000m, phát hiện nước và khí bén lửa phun lên ngùn ngụt, công nghệ siêu lạ đánh thức kho báu vào cuộc
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

thỏi vàng

vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại