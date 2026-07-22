HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện tài xế tử vong trong ô tô khóa kín tại TPHCM

Nguyễn Dũng
|

Người dân phát hiện một người đàn ông hơn 30 tuổi ngồi bất động trên ghế lái ô tô đỗ rất lâu bên đường Tân Kỳ Tân Quý (TPHCM). Lực lượng chức năng tiếp cận phương tiện để kiểm tra và xác định tài xế đã tử vong.

Chiều 22/7, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc một nam tài xế tử vong trong ô tô tại khu vực đường Tân Kỳ Tân Quý.

Hình ảnh lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 60H-331.XX đỗ bên đường trong thời gian dài nhưng không di chuyển.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, một số người đến kiểm tra và phát hiện người đàn ông hơn 30 tuổi ngồi gục trên ghế lái, không có phản ứng. Các cửa kính và cửa xe thời điểm này đều khóa từ bên trong.

Sau nhiều lần gõ cửa, gọi hỏi nhưng không nhận được phản hồi, người dân đã trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực và tiếp cận phương tiện để kiểm tra. Nam tài xế sau đó được xác định đã tử vong trước thời điểm được phát hiện.

Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết trên phương tiện và trích xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực để kiểm tra. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh thời điểm chiếc xe xuất hiện tại hiện trường và lịch trình di chuyển của nạn nhân.

Danh tính người tử vong và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khách kêu đắt khi ăn trưa hết 27 triệu đồng ở Hạ Long: Chủ nhà hàng giải thích, kết quả kiểm tra
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tài xế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại