Theo Công an tỉnh Hà Nam, khoảng 9 giờ ngày 17/3/2025, chị Hoàng Thị Mai Phương (SN 1994), trú tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phát hiện trong tài khoản cá nhân có người chuyển đến số tiền 400 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa đảo hoặc có người chuyển nhầm tài khoản, chị Phương đã đến Công an phường Liêm Chính trình báo, nhờ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để trả lại tiền.

Với tinh thần khẩn trương cùng sự tận tụy trách nhiệm, ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, Công an phường Liêm Chính đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định được số tài khoản chuyển tiền nhầm. Người chuyển là chị Trần Thị Vân trú tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng liên hệ mời Vân đến cơ quan Công an làm các thủ tục nhận lại tiền.

Công an phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý giúp công dân nhận lại 400 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản

Tại Công an phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, chị Vân vui mừng, xúc động cho biết: “Sáng ngày 16/03/2025, do chủ quan không kiểm tra kỹ số tài khoản người chuyển tiền đến, tôi đã sơ ý chuyển nhầm số tiền 400.000.000đ. Nay nhận lại tiền, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cháu Phương cũng như sự hỗ trợ tận tình của Công an phường Liêm Chính”.

Hành động đẹp của cá nhân chị Phương và tập thể Công an phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý đã góp phần tô thắm hình ảnh người công dân tiêu biểu, người chiến sĩ Công an Hà Nam bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng nhân dân.

Xử lý thế nào khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm?

Việc chuyển tiền bị nhầm số tài khoản người nhận là điều không hiếm gắp. Để hạn chế sự cố này, khi thực hiện giao dịch, người chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin về số tài khoản, họ và tên người thụ hưởng trước khi nhấn nút “Chuyển tiền”.

Trong trường hợp, bạn là người nhận được khoản tiền chuyển nhầm, cũng lưu ý để tránh gặp trường hợp lừa đảo. Khi nhận được tiền chuyển đến từ số tài khoản lạ, người nhận tuyệt đối không nổi lòng tham nếu không muốn gặp rắc rối về pháp lý.

Nếu nhận được một số tiền lạ vào tài khoản mà không rõ nguồn gốc, hãy liên hệ ngay với ngân hàng để báo cáo và kiểm tra thông tin. Tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền đó vì có thể là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, nếu có người liên hệ và yêu cầu hoàn trả tiền thông qua các phương thức khác, hãy cẩn trọng để tránh bị lừa đảo. Chỉ thực hiện hoàn trả theo hướng dẫn của ngân hàng hoặc cơ quan pháp lý có thẩm quyền để đảm bảo an toàn.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Nam