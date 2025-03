Sau 28 năm tách ra, thu ngân sách vượt 33.000 tỷ: Tỉnh 'bé hạt tiêu' có gì mà thương hiệu đang tăng vọt?

Nội dung chính Tỉnh có diện tích nhỏ nhất xác định vai trò của du lịch trong kinh tế

Nỗ lực phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy đang đưa tên gọi và hình ảnh tỉnh Bắc Ninh lên top1 trending của Youtube. Điều đó đồng nghĩa với việc thương hiệu của tỉnh "bé hạt tiêu" này cũng gián tiếp được thăng hạng rất nhiều trong mắt du khách khắp Việt Nam và quốc tế.

Tỉnh 'bé hạt tiêu' của cả nước

Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam với 822,70 km² và dân số gần 1,5 triệu người, xếp thứ 22 về dân số cả nước. Bắc Ninh không chỉ nổi bật với những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời mà còn đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế nói chung, trong lĩnh vực du lịch nói riêng.

Năm 1822, vua Minh Mệnh (triều Nguyễn) đổi tên tên trấn Kinh Bắc thành trấn Bắc Ninh, đánh dấu sự xuất hiện của danh xưng Bắc Ninh, Znews cho biết. Trong cuộc cải cách hành chính này, trấn Bắc Ninh được chuyển thành tỉnh Bắc Ninh, bao gồm 4 phủ: Từ Sơn, Thiên Phúc, Thuận An và Lạng Giang.

Năm 1895, thực dân Pháp chia tỉnh Bắc Ninh khi đó thành hai tỉnh: Bắc Ninh và Bắc Giang, lấy sông Cầu làm ranh giới.

Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam nhưng thu ngân sách hàng đầu cả nước. Trong ảnh là Đền Đô nhìn từ trên cao. (Ảnh: Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch)

Năm 1962, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập làm một thành Hà Bắc. Đến 1996, Quốc hội khóa IX quyết định chia tách tỉnh Hà Bắc, tái lập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Kể từ đó, Bắc Ninh có địa giới hành chính tỉnh như hiện tại.

Sau khi tách tỉnh, Bắc Ninh đã có chiến lược phát triển kinh tế rất mạnh mẽ, trở thành ngôi sao sáng về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Theo Tạp chí cộng sản, từ một tỉnh với cơ sở hạ tầng kém phát triển và nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp và thủy sản, Bắc Ninh đã có bước tiến vượt bậc. Đến năm 2016, quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 6 toàn quốc; GRDP đạt 25.996 tỷ đồng, tăng gấp 15,2 lần so với năm 1997, với tốc độ tăng trưởng bình quân 15,1%/năm trong 20 năm. GRDP bình quân đầu người năm 1997 chỉ đạt 2,2 triệu đồng/năm, thấp hơn mức trung bình cả nước (4 triệu đồng). Đến năm 2016, con số này tăng lên khoảng 5.192 USD, gấp 2,3 lần mức trung bình cả nước, xếp thứ 2 trong số 63 tỉnh, thành phố.

Về thu ngân sách, năm 1997 Bắc Ninh chỉ đạt 198,4 tỷ đồng, không đủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhưng năm 2011 đã trở thành địa phương thứ 13 có khả năng tự cân đối ngân sách và đóng góp cho ngân sách trung ương. Đến năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 17.000 tỷ đồng, tăng gấp 85,7 lần so với năm 1997. Mới nhất, năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 33.169 tỷ đồng, vượt 6,2% so với dự toán năm và tăng 13,9% so với năm 2023.

Riêng về du lịch, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Bắc Ninh, 3 năm qua có tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Năm 2022 toàn tỉnh đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch; năm 2023 đạt trên 1,6 triệu lượt (tăng 46%), và năm 2024 khoảng 2,3 triệu lượt, tăng 40% so với năm 2023.

Du lịch văn hóa và tâm linh đặc sắc

Du lịch Bắc Ninh đặc biệt có nền tảng để phát triển mạnh về văn hóa và tâm linh. Đây là một trong số ít tỉnh có mật độ chùa chiền và các đền miếu dày đặc nhất cả nước, là cái nôi của Phật giáo Việt Nam, và đã có ít nhất một di sản văn hóa phi vật thể là văn hóa Quan họ Bắc Ninh.

Theo ICTnews, Bắc Ninh sở hữu nhiều di tích lịch sử và các điểm đến tâm linh nổi tiếng, bên cạnh Hội Lim của vùng đất Từ Sơn (diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm) và văn hóa hát Quan họ trên khắp toàn tỉnh ngày càng được người dân ưa chuộng, gìn giữ, phát huy, nhờ yếu tố "độc bản" của nó mà không đâu có được.

Hình ảnh của thương hiệu Quan họ dày đặc, rực rỡ trong MV Bắc Bling. Ảnh: Báo Công thương.

Trong những năm gần đây, Bắc Ninh đã đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch thông qua việc hợp tác với các tỉnh, thành trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tỉnh đã ký kết hợp tác du lịch với các tỉnh như Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên và Lạng Sơn vào cuối năm 2023, với mục tiêu phát triển các sản phẩm du lịch chung, quảng bá hình ảnh của vùng đất Bắc Ninh.

Gần như là một kết quả tất yếu, khi MV "Bắc Bling" ra đời, hình ảnh và tên gọi của Bắc Ninh có cơ hội "bùng nổ". Nói một cách khách, không chỉ nhờ Hòa Minzy và nghệ sĩ Xuân Hinh, mà chính nền tảng văn hóa - vùng đất - con người Bắc Ninh đã giúp trở lại để MV "Bắc Bling" dẫn đầu xu hướng.

Dưới đây là một số điểm đến không thể bỏ qua với du khách khi đến với Bắc Ninh.

Đền Đô (Đền Lý Bát Đế) nằm ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, là nơi thờ tám vị vua đầu tiên của triều đại nhà Lý. Khu di tích này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là điểm du lịch tâm linh thu hút du khách thập phương, đặc biệt trong những dịp lễ hội lớn vào tháng 3 âm lịch hàng năm.

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tọa lạc tại khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, là nơi các nghệ nhân biểu diễn, bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật quan họ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp của quan họ thông qua các buổi biểu diễn tại đây.

Đền Bà Chúa Kho, nằm trên núi Kho, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, là điểm du lịch tâm linh quan trọng, thu hút đông đảo du khách đến cầu tài lộc và may mắn trong công việc làm ăn. Ngôi đền có giá trị lịch sử trong quần thể di tích khu Cổ Mễ gồm Đình - Chùa - Đền.

Làng gốm Phù Lãng, thuộc huyện Quế Võ, là một trong những làng gốm cổ của Việt Nam với lịch sử hơn 800 năm. Nghệ thuật làm gốm ở đây mang nét đặc trưng riêng với lớp men nâu, vàng óng ánh và kỹ thuật nung gốm bằng lửa củi truyền thống.

Chùa Dâu, tọa lạc tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, được xem là ngôi chùa Phật giáo cổ nhất Việt Nam với lịch sử hơn 1.800 năm. Chùa là nơi diễn ra lễ hội chùa Dâu vào ngày 8/4 âm lịch hàng năm, thu hút đông đảo Phật tử và du khách.

Làng tranh Đông Hồ, thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, nổi tiếng với nghệ thuật tranh dân gian truyền thống. Đây là nơi duy nhất còn lưu giữ và phát triển dòng tranh Đông Hồ, phản ánh sinh hoạt và tín ngưỡng của người Việt qua các tác phẩm độc đáo.

Chùa Phật Tích, nằm trên sườn núi Phật Tích, huyện Tiên Du, là ngôi chùa cổ với kiến trúc độc đáo và bức tượng Phật bằng đá thời nhà Lý lớn nhất Việt Nam. Chùa không chỉ là nơi hành hương của Phật tử mà còn thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

Chùa Phật Tích nhìn từ trên cao. (Ảnh: Báo Quốc tế)

Chùa Bút Tháp, tọa lạc tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, nổi tiếng với kiến trúc cổ kính và tháp bút đá độc đáo. Chùa là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá, thu hút du khách yêu thích lịch sử và kiến trúc.

Đình làng Đình Bảng, thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, là một trong những ngôi đình cổ kính và đẹp nhất Việt Nam. Đình làng không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn là điểm tham quan hấp dẫn cho du khách.

Đền thờ Kinh Dương Vương, nằm tại thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, là nơi thờ vị thủy tổ của người Việt. Đền có giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc, thu hút du khách tìm hiểu về cội nguồn dân tộc.

Đền thờ Lê Văn Thịnh, tọa lạc tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, là nơi thờ vị trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam. Đền là điểm đến hấp dẫn cho những ai quan tâm đến lịch sử và truyền thống hiếu học của dân tộc.

Văn Miếu Bắc Ninh, nằm tại khu 10, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, là nơi tôn vinh truyền thống hiếu học và các bậc khoa bảng của vùng Kinh Bắc. Văn Miếu là điểm tham quan văn hóa và lịch sử đáng chú ý.

Thành cổ Luy Lâu, nằm tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, là một di tích lịch sử quan trọng, từng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Giao Chỉ thời kỳ Bắc thuộc. Hiện nay, dù chỉ còn lại dấu tích, nhưng nơi đây vẫn thu hút du khách đến tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc cổ.

