Phát hiện nữ sinh đại học 21 tuổi kiếm hơn 600 triệu đồng chỉ từ 5 video TikTok

Đang học ngành Sinh học tại Đại học Duke, Allison Chen bắt đầu làm nội dung về hành trình học làm bánh tại Pháp.

Allison Chen, 21 tuổi, đến từ New York, Mỹ, từng nghĩ mình sẽ gắn bó với ngành Sinh học sau khi vào Đại học Duke. Nhưng trong năm thứ hai, cô dần nhận ra mình không còn hứng thú với chuyên ngành này và quyết định dành một học kỳ để theo đuổi niềm yêu thích làm bánh.

Năm 2022, Chen sang Pháp theo học chương trình làm bánh tại École Ducasse, một trong những trường đào tạo ẩm thực nổi tiếng. Tại đây, cô được học các kỹ thuật cơ bản của nghề bánh Pháp, từ làm chocolate, bánh croissant đến kem. Mỗi ngày, Chen học khoảng 6 tiếng, 4 ngày mỗi tuần và hoàn thành chương trình vào tháng 6/2022, sau đó thực tập tại một tiệm bánh ở Paris.

Nhưng cũng chính trong thời gian học tại Pháp, Chen tình cờ tìm thấy một hướng đi hoàn toàn khác: TikTok.

Trước khi bắt đầu khóa học, cô mới tải TikTok được khoảng một tháng và đã thử đăng vài video. Khi sang Pháp, Chen bắt đầu quay lại những buổi đầu bếp hướng dẫn làm bánh, ghi lại trải nghiệm học tập và cả những món cô được nếm thử.

Ban đầu, mục đích của Chen chỉ đơn giản là lưu lại hành trình của mình để bạn bè và những người ở nhà có thể biết cô đang làm gì. Tuy nhiên, những video này bất ngờ được nhiều người quan tâm. Sau khoảng một tháng đăng tải, một video của cô đạt 1 triệu lượt xem.

(Ảnh minh hoạ)

Khi trở lại Mỹ để tiếp tục hoàn thành chương trình đại học, Chen bắt đầu nhận được lời mời hợp tác từ các thương hiệu. Phần lớn các nhãn hàng tìm đến cô thuộc lĩnh vực lifestyle và muốn tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là sinh viên.

Chen có thể lồng sản phẩm vào những video nấu ăn hoặc làm bánh phù hợp với chủ đề mà thương hiệu yêu cầu. Cô từng quảng bá cho một chương trình truyền hình và một ứng dụng học ngoại ngữ, đồng thời công khai đây là nội dung quảng cáo.

Trong khi chuyển hướng từ Sinh học sang lĩnh vực truyền thông, Chen vẫn duy trì công việc bán thời gian tại một tiệm bánh. Tuy nhiên, thu nhập từ công việc này nhanh chóng khiến cô nhận ra nghề mình yêu thích không dễ sống bằng nó.

Chen được trả khoảng 17 USD/giờ, tương đương 447.000 đồng, và làm từ 10-12 giờ mỗi tuần. Sau 5 tháng, đến khi nghỉ việc vào tháng 5/2023, cô kiếm được khoảng 3.000 USD, tương đương 79 triệu đồng, tức trung bình khoảng 680 USD/tháng, tương đương 18 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian đó, Chen thực hiện 5 video quảng cáo cho 3 thương hiệu trên TikTok và nhận được 23.600 USD, tương đương khoảng 620 triệu đồng. Khoản tiền này cao hơn 20.000 USD, tương đương khoảng 525 triệu đồng, so với số tiền cô kiếm được từ công việc trong tiệm bánh. Sự chênh lệch khiến Chen nhận ra mạng xã hội có thể mang lại cho cô một nguồn thu nhập đáng kể, dù công việc này không ổn định như một khoản lương cố định.

Sau khi tốt nghiệp, Chen sở hữu khoảng 350.000 người theo dõi trên TikTok, 260.000 người theo dõi trên Instagram và 200.000 người đăng ký YouTube. Tuy nhiên, cô không vội biến sáng tạo nội dung thành công việc toàn thời gian.

(Ảnh minh hoạ)

Chen cho biết việc làm nội dung giúp cô có thêm một nguồn thu nhập và bớt lo lắng về tiền lương trong tương lai. Nhưng cô cũng hiểu đây vẫn là công việc tự do, thu nhập không cố định và đôi khi gây áp lực. Thay vì chỉ dựa vào mạng xã hội, cô dự định tìm một công việc khác, có thể là thực tập trong lĩnh vực marketing, trước khi quyết định có quay lại với nghề bánh hay không.

Điều Chen mong muốn cuối cùng vẫn là được làm công việc mình yêu thích. Cô từng nghĩ trở thành một đầu bếp bánh ngọt sẽ là con đường phù hợp, nhưng mức lương thấp và khối lượng công việc lớn trong nhà hàng khiến cô phải cân nhắc.

Trong khi đó, TikTok cho cô một lựa chọn khác: tiếp tục làm bánh nhưng không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ căn bếp. Câu chuyện của Chen vì thế không chỉ nằm ở con số hơn 600 triệu đồng từ 5 video. Điều đáng chú ý hơn là cách một sở thích cá nhân được cô biến thành nội dung, rồi từ nội dung trở thành một nguồn thu nhập thực tế.

Chen bắt đầu quay TikTok chỉ để ghi lại những ngày học làm bánh ở Pháp. Nhưng khi video được nhiều người xem, cô nhận ra sự quan tâm của khán giả cũng có giá trị. Từ đó, những gì cô học được trong căn bếp lại trở thành lợi thế để tiếp cận các thương hiệu.

Với một sinh viên mới 21 tuổi, khoản tiền kiếm được từ 5 video quảng cáo có thể là con số đáng chú ý. Nhưng bài học lớn hơn có lẽ nằm ở việc Chen không bỏ hẳn niềm yêu thích làm bánh để chạy theo mạng xã hội. Cô đang tìm cách kết hợp hai thứ: làm điều mình thích và xây dựng thêm một nguồn thu nhập để bản thân có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.

Theo Business Insider