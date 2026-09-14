Vì sao du khách phải thử sữa chuối ngay khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc?

Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, nhiều du khách đã tìm đến cửa hàng tiện lợi chỉ để thử một món đồ uống quen thuộc với người bản địa suốt hơn nửa thế kỷ.

Từ chai sữa bình dân thành trải nghiệm du lịch

Với nhiều du khách đến Hàn Quốc, hành trình khám phá ẩm thực giờ đây có thể bắt đầu ngay từ cửa hàng tiện lợi ở sân bay Incheon. Không phải kim chi, thịt nướng hay một món ăn cầu kỳ, thứ khiến nhiều người dừng lại tìm mua lại là chai sữa chuối nhỏ có hình dáng tròn đặc trưng.

Theo Seoul Economic Daily, dữ liệu từ chuỗi cửa hàng tiện lợi CU cho thấy từ đầu năm đến ngày 17/8/2026, sữa chuối Binggrae đứng thứ 2 trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất tại các cửa hàng ở khu vực ga đến của sân bay quốc tế Incheon, chỉ sau thẻ T-money phục vụ việc đi lại.

Từ đầu năm đến ngày 17/8/2026, sữa chuối Binggrae đứng thứ 2 trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất tại các cửa hàng ở khu vực ga đến của sân bay quốc tế Incheon. (Ảnh: SKH)

Ở khu vực khởi hành, sức hút của sản phẩm còn lớn hơn. Sữa chuối đứng đầu doanh số tại 10 cửa hàng CU quanh sân bay, với lượng bán tăng khoảng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ CU, các cửa hàng GS25 tại sân bay Incheon cũng ghi nhận sức mua đáng chú ý. Theo Money Today, một cửa hàng có thể bán trung bình khoảng 1.200 chai sữa chuối mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu, lượng hàng dự trữ được tăng lên hơn 5 lần so với trước và sản phẩm được bố trí ở vị trí dễ thấy trong cửa hàng.

Sữa chuối không phải thức uống xa lạ với người Hàn Quốc. Tuy nhiên, lý do nó trở thành món nhiều du khách muốn thử ngay khi vừa đến nước này lại liên quan đến một trào lưu đang lan rộng trên mạng xã hội.

Sữa chuối đứng đầu doanh số tại 10 cửa hàng CU quanh sân bay, với lượng bán tăng khoảng 43,1% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: SKH)

Trên TikTok, Instagram và các nền tảng video ngắn, ngày càng xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh khách du lịch ghé cửa hàng tiện lợi, mua sữa chuối, cà phê và cốc đá rồi tự pha một loại đồ uống mới ngay tại chỗ.

Công thức này thường được gọi là "banana milk latte" hoặc "ttungba latte". Theo The Korea Herald, một trong những cách pha phổ biến là rót sữa chuối vào cốc đá rồi thêm espresso hoặc cà phê đen.

Từ một chai sữa vốn thường được uống trực tiếp, sản phẩm nhanh chóng trở thành nguyên liệu cho món đồ uống được nhiều khách quốc tế truyền tai nhau rằng nên thử ít nhất một lần khi tới Hàn Quốc.

Các nhà bán lẻ cũng nhanh chóng bắt kịp trào lưu. GS25 từng bán sữa chuối, espresso và cốc đá thành một bộ để khách có thể tự pha ngay tại cửa hàng.

Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, nhiều du khách đã tìm đến cửa hàng tiện lợi chỉ để thử một món đồ uống quen thuộc với người bản địa suốt hơn nửa thế kỷ. (Ảnh: Sedaily)

Trang VisitKorea của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cũng giới thiệu cách làm Banana Milk Latte. Du khách chỉ cần chuẩn bị cốc đá, rót sữa chuối rồi thêm một shot espresso từ máy pha cà phê tại cửa hàng tiện lợi.

Sức hút của đồ uống này còn được khuếch đại bởi người nổi tiếng. Hailey Bieber từng chia sẻ hình ảnh tự pha sữa chuối với cà phê tại một cửa hàng tiện lợi ở Seoul và cho biết cô rất thích hương vị này. Diễn viên Emma Roberts cũng từng thử sữa chuối trong chuyến đi Hàn Quốc.

Nhờ vậy, một sản phẩm vốn quen thuộc với nhiều thế hệ người bản địa lại trở thành trải nghiệm mới mẻ đối với khách quốc tế.

Hơn 50 năm gắn với đời sống người Hàn

Điều đặc biệt là sữa chuối không phải sản phẩm mới xuất hiện để phục vụ làn sóng du lịch hay mạng xã hội.

Binggrae cho biết Banana Flavored Milk được ra mắt từ năm 1974. Trong hơn nửa thế kỷ, sản phẩm dần trở thành một trong những loại đồ uống quen thuộc tại Hàn Quốc.

Điều đặc biệt là sữa chuối không phải sản phẩm mới xuất hiện để phục vụ làn sóng du lịch hay mạng xã hội. (Ảnh: Binggrae)

Bối cảnh ra đời của sữa chuối cũng khá đặc biệt. Đầu những năm 1970, việc uống sữa được khuyến khích nhằm cải thiện dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng quen với hương vị của sữa tươi.

Trong khi đó, chuối khi ấy vẫn là một loại trái cây tương đối đắt đỏ tại Hàn Quốc. Việc kết hợp sữa với hương vị chuối vừa giúp sản phẩm dễ uống hơn, vừa tạo cảm giác mới lạ đối với người tiêu dùng.

Một trong những yếu tố giúp sữa chuối Binggrae dễ nhận biết đến ngày nay là thiết kế chai thấp và tròn. Hình dáng này được lấy cảm hứng từ "moon jar" - chum trăng truyền thống của Hàn Quốc.

Binggrae cho biết sản phẩm từng chiếm phần lớn thị trường sữa chuối tại nước này và hiện đã được xuất khẩu tới hàng chục quốc gia.

Hailey Bieber từng chia sẻ hình ảnh tự pha sữa chuối với cà phê tại một cửa hàng tiện lợi ở Seoul. (Ảnh: Instagram)

Tại những thị trường xa như Mỹ hay châu Âu, sữa chuối thường được đóng trong hộp có thời hạn bảo quản dài hơn để thuận tiện vận chuyển. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, chai nhựa tròn đặc trưng vẫn là hình ảnh quen thuộc mà du khách dễ dàng bắt gặp trong tủ lạnh của các cửa hàng tiện lợi.

Sự phổ biến của phim truyền hình, K-pop và các nội dung về đời sống Hàn Quốc trên mạng xã hội càng khiến nhiều khách nước ngoài muốn trải nghiệm những thứ người bản địa sử dụng hàng ngày, thay vì chỉ tập trung vào các món ăn nổi tiếng như kim chi hay thịt nướng.

Sữa chuối vì thế phù hợp với xu hướng này: giá không cao, dễ mua, hương vị dễ tiếp cận và mang theo một câu chuyện văn hóa kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Du khách đến Hàn Quốc nên thử sữa chuối thế nào?

Du khách không cần tìm đến một cửa hàng chuyên biệt để thử sữa chuối. Các chuỗi tiện lợi phổ biến như CU, GS25 hay 7-Eleven đều có thể bán sản phẩm này.

Ngay tại sân bay quốc tế Incheon, khách vừa nhập cảnh đã có thể tìm thấy sữa chuối trong các cửa hàng tiện lợi. Nếu chưa kịp thử trong hành trình, đây cũng là món dễ mua trước khi rời Hàn Quốc.

Nếu chưa kịp thử trong hành trình, đây cũng là món dễ mua trước khi rời Hàn Quốc. (Ảnh: Sedaily)

Với người uống lần đầu, cách đơn giản nhất là thử sữa chuối nguyên bản khi được làm lạnh. Đây cũng là cách dễ cảm nhận hương vị đã tồn tại hơn 50 năm tại Hàn Quốc.

Sau đó, những du khách muốn trải nghiệm theo trào lưu mạng xã hội có thể thử banana milk latte.

Cách làm khá đơn giản: mua một chai sữa chuối, một cốc đá và espresso hoặc Americano không đường. Rót sữa chuối vào cốc trước rồi từ từ thêm cà phê.

Theo hướng dẫn từng được VisitKorea giới thiệu, một shot espresso là đủ để tạo thành Banana Milk Latte. Người không thích đồ uống quá ngọt nên chọn cà phê không đường bởi bản thân sữa chuối đã có vị ngọt khá rõ.

Sau đó, những du khách muốn trải nghiệm theo trào lưu mạng xã hội có thể thử banana milk latte. (Ảnh: Instagram)

Ngoài cà phê, sữa chuối hiện còn được kết hợp với matcha, kem hoặc một số loại đồ uống khác, tạo nên nhiều phiên bản xuất hiện trên mạng xã hội.

Một trải nghiệm khác du khách có thể thử là uống sữa chuối khi đến jjimjilbang - nhà tắm hơi công cộng nổi tiếng của Hàn Quốc.

Trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, hình ảnh mặc trang phục jjimjilbang, quấn khăn thành hai "tai cừu", ăn trứng nướng và uống một chai sữa lạnh đã trở nên quen thuộc. Vì thế, không ít khách quốc tế cũng muốn trải nghiệm theo cách người bản địa thường làm.

Vậy chữ "phải" trong câu hỏi vì sao du khách phải thử sữa chuối ngay khi vừa đến Hàn Quốc thực chất không phải một quy định nào dành cho người nhập cảnh.

Đó đơn giản là cách một chai sữa bình dân hơn 50 năm tuổi dần trở thành "món phải thử" trong mắt khách quốc tế: dễ mua, dễ uống, gắn với đời sống bản địa và ngày càng xuất hiện dày đặc trong các trải nghiệm du lịch tại Hàn Quốc.

Theo Seoul Economic Daily, Money Today, The Korea Herald, VisitKorea, Binggrae