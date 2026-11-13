Phát hiện nữ KOL 23 tuổi tử vong bí ẩn trong nhà riêng

Cô là influencer trong lĩnh vực thời trang, đồng thời là con gái của một nhân vật tiếng tăm trong giới thượng lưu.

Nạn nhân là Victoria Motta e Motta Zammit, 23 tuổi, thường được biết đến với tên gọi Vivi Motta. Cô được phát hiện qua đời tại một khu dân cư cao cấp ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 9 tháng 11.

Vivi là con gái của bà Anna Vitoria Motta, một nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu kiêm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Brazil, và ông Mark Zammit, doanh nhân người Malta từng sáng lập một công ty dịch vụ ẩm thực danh tiếng.

Victoria Motta e Motta Zammit, 23 tuổi

Cảnh sát Dân sự Rio de Janeiro xác nhận đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ những tình tiết đằng sau sự ra đi bí ẩn của Vivi. Trong thông báo chính thức, cơ quan chức năng cho biết quá trình điều tra đang được tiến hành để xác minh nguyên nhân cái chết của Victoria Motta và hiện tại nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Trước khi qua đời, Vivi sở hữu hơn 31.000 người theo dõi trên nền tảng TikTok, nơi cô thường xuyên chia sẻ các video về thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, cô còn là một sinh viên ngành luật và từng bày tỏ niềm đam mê mãnh liệt trong việc kết hợp giữa luật pháp với thời trang.

Cô từng chia sẻ rằng ngành luật dạy cô cách tư duy phân tích, sự tò mò và chú ý đến từng chi tiết, trong khi thời trang và sáng tạo nội dung lại là không gian để cô khám phá khía cạnh nghệ thuật, thử nghiệm các ý tưởng mới, kể những câu chuyện và biến nguồn cảm hứng thành dấu ấn riêng của bản thân.

Cô cũng là một sinh viên ngành luật

Sau sự việc đau lòng, tài khoản Instagram của nữ influencer đã bị vô hiệu hóa và kênh TikTok cũng được chuyển sang chế độ riêng tư. Một buổi lễ tiễn biệt ấm cúng dành cho gia đình và bạn bè thân thiết đã diễn ra tại Nhà hỏa táng Sao Francisco Xavier vào ngày 11 tháng 11, nơi những người đến viếng đều mặc áo phông trắng in hình của Vivi.

Trong lời tiễn biệt gửi đến cô, gia đình xúc động viết rằng giống như những nàng tiên, cô đã để lại một chút phép màu trong trái tim của tất cả những người cô từng chạm tới, và giờ là lúc cô sải rộng đôi cánh để bay đến những hành trình mới, mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ cùng thật nhiều yêu thương.

Bà Narcisa Tamborindeguy, một nhân vật nổi tiếng khác trong giới thượng lưu Brazil và là bạn của gia đình, cũng có mặt tại tang lễ sau khi đăng tải lời chia buồn trên mạng xã hội. Bà chia sẻ với báo giới sự đau buồn sâu sắc trước biến cố này, gọi Vivi là một thiên thần được mọi người vô cùng yêu quý và bày tỏ niềm tiếc thương khi cô ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ.

Nhiều gương mặt nổi tiếng khác cũng gửi lời chia buồn và động viên đến gia đình, trong đó có nữ MC truyền hình người Brazil Márcia Goldschmidt với lời nhắn gửi đầy xót xa rằng gia đình hãy xem như đang nhận được một cái ôm ấm áp từ bà. Người bạn thân của Vivi là Roger Rangel cũng đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc trên mạng xã hội, bày tỏ rằng có những cuộc chia ly mà lý trí không thể nào lý giải nổi và những nỗi đau mà ngôn từ sẽ chẳng bao giờ diễn tả thành lời.

Nguồn: The Sun