Phát hiện nhân viên văn phòng lương 28,5 triệu đồng/tháng sở hữu khối tài sản 42,9 tỷ đồng

Lương chỉ vừa đủ sống nhưng khối tài sản lại đủ để tiêu cả đời.

Đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng nếu biết cách, dân văn phòng có thể làm “tiền đẻ ra tiền” từ mức lương chỉ vừa đủ chi tiêu. Chia sẻ của Kim Dong Myeon - Một nhân viên văn phòng người Hàn Quốc, đã chứng minh điều đó.

Kim từng bắt đầu sự nghiệp với mức lương chỉ khoảng 1,46 triệu won/tháng (khoảng 28,5 triệu đồng). Sau 6 năm, anh này đã tích lũy được khối tài sản lên tới 2,2 tỷ won (khoảng 42,9 tỷ đồng) nhờ duy trì kỷ luật tiết kiệm nghiêm ngặt và áp dụng chiến lược phân bổ tài sản.

Kim đã kể lại hành trình xây dựng tài sản của mình sau quãng thời gian 6 năm liên tục thi trượt kỳ thi công chức. Sau khi từ bỏ mục tiêu này và đi làm tại một doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương, anh bắt đầu tìm cách cải thiện tình hình tài chính bằng việc kiểm soát chặt chẽ từng khoản thu, chi.

Kim Dong Myeon

Chi tiêu trong 20% thu nhập, 80% để đầu tư

Ở giai đoạn đầu, khi tổng thu nhập hàng tháng bao gồm cả các khoản phụ cấp, chỉ khoảng 1,46 triệu won/tháng, Kim áp dụng phương pháp chia nhỏ tài khoản ngân hàng để buộc bản thân phải tiết kiệm. Anh sử dụng 4 tài khoản riêng biệt, trong đó 80% tiền lương được chuyển ngay vào tài khoản đầu tư, 20% còn lại được chia đều cho các khoản chi phí cố định và chi phí sinh hoạt biến đổi.

Để giảm tối đa chi tiêu, anh thường xuyên tự chuẩn bị cơm hộp mang đến nơi làm việc và giới hạn tiền ăn uống ở mức 200.000 won/tháng (khoảng 3,9 triệu đồng). Nhờ duy trì lối sống tiết kiệm khắt khe trong suốt 2 năm, cộng thêm tiền trợ cấp thôi việc, Kim đã tích lũy được 110 triệu won (khoảng 2,15 tỷ đồng) làm khoản vốn đầu tiên.

Khi đã có vốn trong tay, anh bắt đầu nghiên cứu đặc điểm phân bổ tài sản của các hộ gia đình tại Hàn Quốc và Mỹ. Kim nhận thấy khoảng 70% tài sản hộ gia đình Hàn Quốc tập trung vào bất động sản, trong khi tỷ trọng tài sản tài chính trong tổng tài sản hộ gia đình Mỹ cũng ở mức khoảng 70%. Từ đó, anh xây dựng nguyên tắc đầu tư vào nhiều nhóm tài sản khác nhau thay vì đặt toàn bộ tiền vào một kênh.

Trong danh mục của mình, Kim tập trung vào các tài sản tiêu biểu như căn hộ nằm gần các ga tàu điện tại khu vực thủ đô Hàn Quốc và chỉ số S&P 500 của Mỹ. Đối với chứng khoán, anh đặc biệt chú ý đến mức sụt giảm tối đa của thị trường để xác định thời điểm gia tăng tỷ trọng mua vào.

Sau khi quan sát dữ liệu lịch sử, Kim Dong-myeon nhận thấy chỉ số S&P 500 trung bình mỗi năm có thể trải qua một đợt giảm khoảng 14%. Vì vậy, mỗi khi thị trường giảm từ 14% trở lên, anh sẽ mua vào thay vì hoảng loạn bán tháo.

Chiến lược này cũng được áp dụng với những tài sản có mức biến động lớn. Khi Tesla giảm khoảng 50% và Bitcoin giảm khoảng 48%, Kim vẫn tiếp tục mua vào. Khi thị trường phục hồi, các khoản đầu tư này từng mang lại mức lợi nhuận xấp xỉ 100%.

Ảnh minh họa

Một yếu tố quan trọng khác trong quá trình gia tăng tài sản của Kim là chiến lược luân chuyển vốn giữa các nhóm tài sản. Anh duy trì tỷ trọng cổ phiếu và các tài sản tương đối an toàn như trái phiếu, vàng ở tỷ lệ 6:4. Khi thị trường chứng khoán lao dốc mạnh, anh sẽ bán một phần tài sản an toàn là vàng để chuyển tiền sang mua cổ phiếu đang giảm sâu, qua đó thực hiện tái cân bằng danh mục.

Ở mảng bất động sản, Kim vận hành 4 căn hộ theo hình thức “gap investment” - hiểu nôm na là mua nhà với sự hỗ trợ của khoản tiền đặt cọc thuê nhà. Cứ khoảng 2 năm, khi tiền đặt cọc tăng lên, phần vốn phát sinh được anh tiếp tục đưa vào những tài sản đang giảm mạnh, đặc biệt là cổ phiếu Mỹ. Ngược lại, khi các khoản đầu tư chứng khoán sinh lời, anh lại chuyển một phần lợi nhuận trở về bất động sản.

Khi lựa chọn căn hộ, Kim đặt ra một số tiêu chí tương đối khắt khe. Bất động sản phải nằm trong nhóm 30% có giá bình quân mỗi m2 cao nhất tại khu vực, thuộc khu chung cư có từ 500 căn trở lên và nằm gần ga tàu điện. Những căn ở tầng một, tầng cao nhất hoặc các khu chung cư quy mô nhỏ, chỉ có một tòa nhà đều bị loại khỏi danh sách vì khả năng thanh khoản thấp hơn.

Đọc hơn 100 cuốn sách mới tìm ra công thức đầu tư của riêng mình

Kim cho biết anh không cố tự mình xây dựng một công thức đầu tư hoàn toàn mới. Thay vào đó, anh đọc hơn 100 cuốn sách về đầu tư, nghiên cứu chiến lược của những nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffett và John Bogle rồi áp dụng các nguyên tắc đã được kiểm chứng vào danh mục của mình.

Ảnh minh họa

Theo Kim, việc bán một tài sản đang tăng giá để chuyển tiền sang mua những tài sản tiêu biểu đang giảm sâu là chiến lược mà nhiều người có thể học hỏi và áp dụng. Chính cách phân bổ, tái cân bằng và luân chuyển vốn này đã giúp anh biến khoản vốn ban đầu 110 triệu won (khoảng 2,15 tỷ đồng) thành 2,2 tỷ won (khoảng 42,9 tỷ đồng) sau 6 năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng chiến lược phân bổ tài sản với tỷ trọng cao như trường hợp của Kim Dong-myeon không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực.

“Gap investment” có thể giúp tài sản tăng nhanh trong giai đoạn thị trường đi lên, nhưng khi giá bất động sản hoặc thị trường tài chính lao dốc, nhà đầu tư có thể đối mặt với nguy cơ phải trả lại tiền đặt cọc cho người thuê, thiếu dòng tiền và thậm chí mất khả năng thanh toán. Vì vậy, bên cạnh khả năng tích lũy và đầu tư, quản trị rủi ro phù hợp với tình hình thị trường vẫn là yếu tố quyết định.

(Nguồn: mk.co.kr)