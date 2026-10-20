Cách người bố tham gia vào cuộc sống gia đình cũng có thể góp phần tạo nên môi trường thuận lợi để con học tập và trưởng thành.

Khi nhắc đến chuyện học hành của con, nhiều người thường nghĩ ngay đến vai trò của người mẹ, từ việc kiểm tra bài tập, nhắc nhở giờ giấc đến đồng hành trong những kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên, người bố cũng có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường gia đình và cách trẻ nhìn nhận việc học.

Ở những gia đình có con học tập tốt và duy trì được sự ổn định, người bố thường có cách tham gia vào việc nuôi dạy con khá rõ ràng. Họ không phó mặc toàn bộ trách nhiệm cho mẹ, cũng không chỉ xuất hiện khi con mắc lỗi hay có điểm số không như mong đợi.

Điều đáng chú ý nằm ở cách những người bố này đồng hành cùng con trong cuộc sống thường ngày.

1. Không phó mặc việc học của con cho người mẹ

Trong một số gia đình, việc học của con gần như trở thành trách nhiệm riêng của người mẹ. Mẹ nhắc con làm bài, theo dõi điểm số, trao đổi với giáo viên và giải quyết những vấn đề phát sinh. Trong khi đó, bố ít tham gia vào quá trình này, chỉ lên tiếng khi con có kết quả không tốt.

Cách phân chia trách nhiệm như vậy dễ khiến việc học trở thành áp lực mà một người phải gánh vác. Khi điểm số sa sút, người mẹ có thể bị trách móc vì không quản lý con tốt, còn đứa trẻ lại cảm thấy mình đang học để đáp ứng kỳ vọng của gia đình thay vì chủ động vì bản thân.

Người bố không nhất thiết phải biết giải mọi bài toán hay dành hàng giờ ngồi cạnh con học bài. Điều quan trọng là chủ động quan tâm đến cuộc sống của con, biết con đang gặp khó khăn gì và sẵn sàng lắng nghe khi con cần chia sẻ.

Đôi khi, một cuộc trò chuyện về bạn bè, sở thích hoặc những chuyện xảy ra ở trường cũng giúp bố hiểu con hơn. Khi cảm thấy được quan tâm mà không bị gây áp lực bởi điểm số, trẻ có thể dễ dàng chia sẻ những khó khăn trong học tập và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình.

Sự đồng hành của người bố trong cuộc sống thường ngày có thể góp phần tạo nên môi trường thuận lợi để trẻ học tập và trưởng thành (Ảnh minh họa)

2. Làm gương thay vì chỉ đưa ra yêu cầu

Một trong những điều dễ bị bỏ qua khi nuôi dạy con là sự nhất quán giữa lời nói và hành động của cha mẹ. Bố yêu cầu con hạn chế điện thoại nhưng bản thân lại dành hàng giờ lướt video sau giờ làm. Bố muốn con bình tĩnh giải quyết vấn đề nhưng thường xuyên nổi nóng khi gặp chuyện không vừa ý. Những tình huống như vậy có thể khiến trẻ cảm thấy các quy tắc trong gia đình thiếu công bằng.

Ngược lại, nếu người bố có thói quen đọc sách, chủ động học hỏi, quản lý thời gian hợp lý và biết kiểm soát cảm xúc, con sẽ có cơ hội quan sát những hành vi tích cực ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Điều đó không có nghĩa bố mẹ phải trở thành những người hoàn hảo. Khi mắc sai lầm, người bố có thể thẳng thắn thừa nhận và xin lỗi. Cách ứng xử này cũng giúp trẻ hiểu rằng ai cũng có thể mắc lỗi, quan trọng là biết chịu trách nhiệm và điều chỉnh hành vi. Thay vì chỉ yêu cầu con thay đổi, người lớn có thể bắt đầu bằng việc điều chỉnh chính thói quen của mình.

3. Chấp nhận con không nhất thiết phải trở thành người xuất sắc nhất

Nhiều cha mẹ dành rất nhiều kỳ vọng cho con, mong con đạt điểm cao, vào trường tốt và có một tương lai thuận lợi. Mong muốn ấy xuất phát từ tình yêu thương, nhưng đôi khi có thể trở thành áp lực nếu người lớn liên tục đặt ra những tiêu chuẩn vượt quá khả năng hoặc dùng thành tích của người khác để so sánh.

Một số người bố còn vô tình đặt lên vai con những kỳ vọng gắn với chính những điều mình từng bỏ lỡ. Chẳng hạn, vì ngày trước không thể học trường mình mong muốn, họ muốn con nhất định phải đạt được điều đó. Khi ấy, kết quả học tập của trẻ dễ trở thành thước đo cho những mong đợi của cha mẹ.

Trẻ có thể học tốt nhưng vẫn lo sợ mắc lỗi, không dám thử sức với những điều mới vì sợ khiến gia đình thất vọng. Nếu tình trạng này kéo dài, áp lực thành tích có thể làm giảm sự tự tin và niềm vui học tập của trẻ.

Chấp nhận con không có nghĩa là buông lỏng việc giáo dục hay không đặt ra mục tiêu. Điều quan trọng là cha mẹ hiểu khả năng, tính cách và nhịp độ phát triển của con, đồng thời ghi nhận cả những tiến bộ nhỏ.

Khi con đạt kết quả chưa tốt, thay vì trách móc hoặc so sánh với bạn bè, bố có thể cùng con tìm hiểu nguyên nhân và nghĩ cách cải thiện. Một lần kiểm tra không như mong muốn không quyết định toàn bộ năng lực hay tương lai của trẻ. Được yêu thương và tôn trọng ngay cả khi chưa đạt thành tích như kỳ vọng sẽ giúp trẻ có thêm sự tự tin để tiếp tục cố gắng.

Thay vì chỉ quan tâm đến điểm số, cha mẹ nên lắng nghe, ghi nhận nỗ lực và cùng con tìm cách giải quyết khó khăn trong học tập (Ảnh minh họa)

4. Sẵn sàng lắng nghe và trò chuyện bình đẳng với con

Trong nhiều gia đình, khoảng cách thế hệ khiến cuộc trò chuyện giữa bố và con dễ rơi vào khuôn mẫu người lớn ra lệnh, trẻ phải nghe theo. Người bố quen đưa ra quyết định, trong khi con ít có cơ hội trình bày suy nghĩ hoặc giải thích lựa chọn của mình.

Khi thường xuyên bị ngắt lời, phủ nhận hoặc phê bình, trẻ có thể dần ngại chia sẻ. Ngay cả khi gặp khó khăn trong học tập hay các mối quan hệ ở trường, con cũng có thể chọn cách tự giải quyết thay vì tìm đến bố mẹ.

Để thay đổi điều đó, người bố cần tạo không gian để con được nói lên suy nghĩ của mình. Những cuộc trò chuyện không nhất thiết phải xoay quanh điểm số, kế hoạch học tập hay định hướng tương lai. Bố có thể hỏi con về một bộ phim vừa xem, một câu chuyện thú vị ở trường hoặc quan điểm của con về một vấn đề đang được quan tâm.

Ngay cả khi không đồng ý với con, người lớn cũng nên lắng nghe đầy đủ trước khi phản hồi. Thay vì lập tức bác bỏ, bố có thể đặt câu hỏi để hiểu vì sao con nghĩ như vậy, sau đó cùng thảo luận về những lựa chọn phù hợp. Khi cảm thấy ý kiến của mình được tôn trọng, trẻ sẽ có nhiều cơ hội rèn luyện khả năng diễn đạt, tư duy độc lập và giải quyết vấn đề. Đồng thời, mối quan hệ giữa bố và con cũng trở nên gần gũi hơn.

Không có công thức duy nhất để nuôi dạy một đứa trẻ học giỏi

Bốn đặc điểm trên không phải công thức bảo đảm mọi đứa trẻ sẽ đạt thành tích cao. Kết quả học tập chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm năng lực cá nhân, sức khỏe, môi trường học đường, điều kiện gia đình và cơ hội tiếp cận giáo dục.

Tuy nhiên, một người bố biết chia sẻ trách nhiệm, làm gương bằng hành động, tôn trọng khả năng của con và duy trì giao tiếp cởi mở có thể góp phần xây dựng môi trường gia đình tích cực hơn.

Việc đồng hành cùng con không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi lớn. Đôi khi, điều cần thiết chỉ là bớt một lời trách móc khi con mắc lỗi, dành thêm thời gian lắng nghe hoặc chủ động tham gia vào những công việc vốn lâu nay vẫn được mặc định là trách nhiệm của người mẹ.

Những thay đổi nhỏ ấy không thể thay thế việc học tập và nỗ lực của trẻ, nhưng có thể giúp con cảm thấy an toàn hơn khi đối diện với khó khăn, từ đó từng bước xây dựng sự tự tin và tinh thần tự chủ trong học tập cũng như cuộc sống.

Theo Sohu