3 con giáp dễ gặp hạn trong tháng 10 âm và cách hóa giải

Hãy xem bạn có nằm trong những con giáp dưới đây không nhé.

Tháng 10 âm lịch sắp tới là tháng Kỷ Hợi, mang địa chi Hợi thuộc hành Thủy, sẽ tạo nên những phản ứng dịch chuyển năng lượng rất mạnh mẽ khi tương tác với địa chi Ngọ của năm Bính Ngọ. Dưới đây là 3 con giáp cần có sự cẩn trọng hơn để bảo toàn thành quả lao động của mình.

Con giáp tuổi Tỵ: Cục diện Tứ Hành Xung, cẩn thận biến động

Trong tháng Kỷ Hợi năm Bính Ngọ, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp chịu ảnh hưởng nặng nề từ cục diện Tứ Hành Xung khiến vận trình tài lộc có thể gặp nhiều biến động và trắc trở. Bản mệnh dễ gặp phải họa phá tài do các quyết định đầu tư nóng vội, thiếu sự tính toán kỹ lưỡng dẫn đến thua lỗ nặng nề.

(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh buôn bán phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ khiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng so với kỳ vọng ban đầu. Những người làm công ăn lương có nguy cơ bị cắt giảm thu nhập hoặc mất thưởng do tiến độ công việc bị trì trệ bởi những rắc rối phát sinh bất ngờ. Tuổi Tỵ cần đặc biệt đề phòng cạm bẫy từ những dự án kiếm tiền nhanh hoặc những lời mời gọi góp vốn mang tính lừa đảo từ người lạ. Việc cho vay mượn tiền bạc trong tháng này cũng cần tuyệt đối hạn chế vì khả năng cao sẽ khó thu hồi, thậm chí còn làm rạn nứt các mối quan hệ xã giao.

Chi phí sinh hoạt hằng ngày tăng cao cùng với những khoản phát sinh ngoài kế hoạch liên quan đến sức khỏe hoặc sửa chữa đồ đạc khiến túi tiền của con giáp này hao hụt nhanh chóng. Để hóa giải vận hạn này, tuổi Tỵ nên áp dụng chiến lược phòng thủ, thắt chặt chi tiêu và tạm hoãn các kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh lớn.

Con giáp này cũng có thể mang theo vật phẩm phong thủy hình tỳ hưu bằng thạch anh tóc vàng hoặc sử dụng ví tiền có màu sắc tương sinh như đỏ hoặc cam để gia tăng hỏa khí kích tài lộc. Việc thực hành tiết kiệm, lập kế hoạch tài chính chi tiết và đa dạng hóa nguồn thu nhập một cách an toàn sẽ giúp bạn giữ vững sự ổn định. Đồng thời, việc giữ thái độ điềm tĩnh và chủ động trang bị kiến thức tài chính vững chắc trước khi ra quyết định sẽ giúp bản mệnh vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách bình an.

Con giáp tuổi Thân: Cục diện Tương Hại, đề phòng hao tài tốn của

Đối với tuổi Thân, cục diện Tương Hại trong tháng Kỷ Hợi tạo ra nhiều rào cản và điềm báo hao tài tốn của trên con đường tài chính của con giáp này. Nguồn thu nhập chính từ công việc có dấu hiệu bấp bênh khi các dự án quan trọng liên tục gặp trở ngại và không đạt được hiệu quả như mong đợi.

(Ảnh minh họa)

Bạn dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét, hãm hại hoặc chơi xấu sau lưng dẫn đến những tổn thất tài chính không đáng có trong các thương vụ hợp tác. Những người làm trong lĩnh vực đầu tư, chứng khoán hay bất động sản cần cực kỳ thận trọng vì thị trường có nhiều biến động bất lợi gây rủi ro cao cho dòng vốn của bạn. Tuổi Thân có xu hướng chi tiêu quá độ cho các nhu cầu giải trí, mua sắm cá nhân hoặc các mối quan hệ xã giao không thực sự cần thiết khiến ngân sách lâm vào tình trạng báo động. Họa thị phi bủa vây cũng có thể khiến con giáp này phải tiêu tốn một khoản tiền để giải quyết các rắc rối liên quan đến danh tiếng hoặc kiện tụng pháp lý.

Để hóa giải những tác động xấu này, con giáp tuổi Thân nên giữ lối sống giản dị, hạn chế tham gia vào các chuyện bao đồng và tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cốt lõi của mình. Sử dụng vật phẩm phong thủy như thẻ kim bài thái tuế hoặc đặt một chậu cây vạn lộc tại bàn làm việc sẽ giúp xua đuổi tà khí và thu hút may mắn. Việc kiểm tra kỹ lưỡng các hóa đơn, hợp đồng và chứng từ kế toán trước khi ký kết là điều bắt buộc để tránh những sai sót gây thất thoát tiền bạc. Ngoài ra, việc tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hoặc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cũng là cách tích đức, giảm nhẹ tai ương về tài chính một cách hiệu quả.

Con giáp tuổi Hợi: Cục diện Tự Hình, đối mặt thử thách tài lộc

Trong tháng Kỷ Hợi, người tuổi Hợi do phạm phải cục diện Tự Hình nên vận trình tài lộc có thể bị kìm hãm bởi những suy nghĩ tiêu cực và quyết định sai lầm của chính bản thân. Con giáp này dễ rơi vào trạng thái u uất, mất tập trung dẫn đến những sai sót nghiêm trọng trong công việc, có thể phải dùng tiền túi để đền bù thiệt hại.

(Ảnh minh họa)

Các dự án kinh doanh do bạn làm chủ có nguy cơ bị đình trệ hoặc thua lỗ do sự phán đoán chủ quan, thiếu sự khảo sát kỹ lưỡng về thị trường. Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cùng ngành tăng cao khiến nguồn thu nhập chính của bản mệnh bị sụt giảm đáng kể so với các tháng trước. Những người làm công ăn lương khó có cơ hội tăng lương hay nhận thưởng, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị phạt do không hoàn thành chỉ tiêu.

Tâm lý nóng vội muốn nhanh chóng gỡ gạc có thể đẩy tuổi Hợi vào những trò chơi may rủi hoặc các bẫy lừa đảo tài chính trên mạng xã hội. Việc chi tiêu thiếu kế hoạch cho các nhu cầu mua sắm ngẫu hứng để giải tỏa áp lực tâm lý khiến túi tiền của bạn nhanh chóng lâm vào cảnh rỗng không. Con giáp này cũng cần đề phòng những rắc rối liên quan đến vay mượn tiền bạc từ người quen vì rất dễ dẫn đến tranh chấp, cãi vã và mất mát tài sản.

Để hóa giải hạn Tự Hình này, tuổi Hợi cần học cách kiểm soát cảm xúc, giữ tâm lý bình tĩnh và luôn tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi xuống tiền đầu tư. Sử dụng vật phẩm phong thủy có hình linh vật tuổi Mão hoặc tuổi Mùi (nhóm Tam Hợp) sẽ giúp con giáp này giảm bớt xung khắc nội tại và thu hút thêm cát khí.

Quan trọng hơn, việc lập một cuốn sổ nhật ký chi tiêu và nghiêm túc thực hiện việc thắt chặt ngân sách sẽ giúp bạn bảo vệ tài chính an toàn qua giai đoạn này. Cuối cùng, thay vì tự trách bản thân khi gặp thất bại, con giáp tuổi Hợi hãy xem đây là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm cho những bước đi vững chắc hơn trong tương lai.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm