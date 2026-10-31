Phát hiện nam KOL 23 tuổi nổi tiếng tử vong trong chiếc Lamborghini

Anh từng nổi tiếng trên mạng chính vì mua chiếc siêu xe giá 6,3 tỷ này.

Thái Trạch Tuấn (Zejun, 24 tuổi), một KOL nổi tiếng người Malaysia từng gây sốt trên mạng xã hội khi tuyên bố chi 1 triệu Ringgit (hơn 6,3 tỷ VNĐ) để mua siêu xe Lamborghini ở tuổi 23 đã đột ngột qua đời.

Theo báo chí Malaysia (Oriental Daily, China Press), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 29/10 tại Đại lộ Ven biển Johor Bahru, đoạn đường từ Legoland Malaysia hướng về trung tâm thành phố. Cảnh sát trưởng Trực thuộc Quận Iskandar Puteri xác nhận cảnh sát nhận được tin báo lúc 2 giờ 45 phút chiều cùng ngày. Điều tra ban đầu cho thấy chiếc siêu xe do anh Thái điều khiển có dấu hiệu mất lái trong lúc di chuyển, dẫn đến tai nạn chết người.

Nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ mua xe Lamborghini ở tuổi 23, KOL người Malaysia Thái Trạch Tuấn (Zejun) vừa qua đời do tai nạn giao thông ở tuổi 24. (Ảnh: Chụp màn hình Instagram ZeJun)

Sau vụ tai nạn, nhiều hình ảnh liên quan đến hiện trường đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, bao gồm video cứu hộ tại chỗ và mảnh vỡ của chiếc siêu xe biến dạng nghiêm trọng. Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn được hé lộ. (Ảnh: Chụp màn hình China Press)

Được biết, Thái Trạch Tuấn hoạt động trên mạng xã hội với tên "Zejun", tự xưng là một nhà giao dịch toàn thời gian (full-time trader) và là người sáng lập "1% Traders Club" (CLB Nhà giao dịch 1%). Anh chủ yếu chia sẻ kiến thức giao dịch ngoại hối, các khóa học đầu tư và thông tin sản phẩm tài chính. Trước đây, anh từng thu hút nhiều sự chú ý nhờ hình tượng đại gia trẻ tuổi khi công khai việc mua Lamborghini trị giá 1 triệu Ringgit ở tuổi 23. Tin tử vong của anh hiện khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa. Trên mảnh vỡ siêu xe tại hiện trường tai nạn có in logo "1%" tượng trưng cho cộng đồng giao dịch của anh, khiến nhiều cư dân mạng sớm đoán ra danh tính nạn nhân trước khi có xác nhận chính thức.

Ngày 30/10, người thân và bạn bè của Thái Trạch Tuấn đã đăng thông cáo trên tài khoản Instagram của anh, xác nhận anh qua đời vì tai nạn giao thông vào ngày 29. Họ miêu tả anh không chỉ là một người con, một người bạn, mà còn là một thanh niên luôn đong đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Thông cáo cho biết gia đình đang phải chịu đựng nỗi đau mất mát người thân vô cùng to lớn, hy vọng công chúng trên mạng xã hội có thể thấu hiểu, tránh dùng những từ ngữ gay gắt hoặc làm tổn thương, để gia đình có không gian yên tĩnh tưởng nhớ người đã khuất.

Nguồn: ETtoday