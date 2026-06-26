Từ một nhân viên pha chế bình thường, người đàn ông Australia bất ngờ trở thành triệu phú sau khi phát hiện lỗ hổng ATM của ngân hàng.

Một nhân viên pha chế tại Australia đã sống như triệu phú trong hơn 4 tháng sau khi vô tình phát hiện lỗ hổng trong hệ thống ATM của ngân hàng, giúp anh có thể tiếp cận số tiền khổng lồ dù tài khoản gần như không còn đồng nào.

Người đàn ông này là Dan Saunders. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm đi chơi cùng bạn bè tại thành phố Wangaratta, bang Victoria, Australia, khi anh đang cố chuyển 200 AUD (khoảng 3,6 triệu đồng) từ thẻ tín dụng sang tài khoản thanh toán để trả tiền đồ uống.

Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng thông báo giao dịch thất bại. Điều kỳ lạ là ngay sau đó, Dan nhận ra tài khoản của mình, vốn chỉ còn khoảng 1 AUD (khoảng 18.000 đồng), lại được cộng thêm 200 AUD (khoảng 3,6 triệu đồng).

Sau khi tìm hiểu, anh phát hiện trong khoảng một giờ mỗi ngày, khi hệ thống ngân hàng tạm thời ngoại tuyến để xử lý dữ liệu, anh có thể lợi dụng lỗi kỹ thuật này để thực hiện các giao dịch chuyển tiền mà không bị ghi nhận chính xác.

Dan cho biết lỗ hổng khiến số dư trong tài khoản của anh hiển thị lên tới hàng triệu đô la Australia.

"Tôi phát hiện ra một lỗi trong hệ thống của ngân hàng, nơi tôi có thể khiến tài khoản của mình trông như đang có hàng triệu đô la", anh kể trong chương trình SBS Insight.

Theo Dan, số dư hiển thị trong tài khoản từng lên tới khoảng 1,6 triệu AUD. Anh nói rằng ngay cả khi đến quầy giao dịch hỏi nhân viên ngân hàng về số tiền hiện có, họ vẫn xác nhận con số này và cho phép anh sử dụng số tiền đó.

Những tháng tiếp theo trở thành chuỗi ngày ăn chơi xa hoa. Từ một người bình thường, Dan bất ngờ bước vào cuộc sống của giới siêu giàu.

Anh chi tiền cho các chuyến du lịch đến Bali, các bữa tiệc thâu đêm, máy bay riêng, khách sạn sang trọng và nhiều thú vui đắt đỏ khác. Tổng số tiền được cho là đã tiêu lên tới gần 1 triệu bảng Anh (khoảng 34 tỷ đồng).

"Tôi biết việc đó là sai, nhưng đồng thời cũng là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong đời", Dan thừa nhận.

Người đàn ông Australia cho biết cảm giác sở hữu chiếc thẻ ATM có thể "tạo ra tiền" giống như "một người tiền sử lần đầu tiên phát hiện ra lửa". Tuy nhiên, sự phấn khích nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo sợ.

Dan kể rằng việc tiêu tiền trở nên "cực kỳ gây nghiện", nhưng anh luôn sống trong tâm trạng bất an vì nghĩ mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

"Tôi thường gặp ác mộng về việc đội đặc nhiệm SWAT ập vào bắt giữ. Tôi cũng không hiểu vì sao lại là SWAT, trong khi tôi chẳng có khẩu súng nào", anh nhớ lại.

Dù vậy, điều khiến Dan dừng lại không phải cảnh sát hay ngân hàng. Sau nhiều tháng sống trong dằn vặt, anh quyết định tự thú vào tháng 6/2011.

"Tôi không còn biết mình là ai nữa. Tôi không muốn mình trở thành người như vậy.", anh nói.

Điều bất ngờ là sau khi ra đầu thú, Dan vẫn không bị bắt ngay. Ba năm sau, do muốn khép lại hoàn toàn câu chuyện và giải tỏa cảm giác tội lỗi, anh tiếp tục công khai toàn bộ sự việc trên chương trình truyền hình Australia A Current Affair .

Sau đó, cảnh sát mới tiến hành bắt giữ. Dan bị kết án 12 tháng tù giam. Trong thời gian thụ án, anh cho biết mình từng chứng kiến một vụ giết người xảy ra trong nhà tù.

Nhìn lại quãng thời gian đặc biệt đó, Dan khẳng định điều hấp dẫn nhất không phải tiền bạc.

"Đó chưa bao giờ là câu chuyện về tiền. Điều khiến tôi bị cuốn vào là những trải nghiệm và những gì tôi có thể làm với chiếc thẻ ATM kỳ diệu đó."

Anh cho biết biến cố này giúp bản thân nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống: "Qua trải nghiệm điên rồ ấy, tôi nhận ra điều quan trọng nhất với mình không phải tiền bạc hay việc cố trở thành một người khác. Cuộc sống bình thường bên gia đình và bạn bè mới thực sự vô giá."

Nguồn: The Sun