Tất cả những con số khổng lồ ấy lại đang diễn ra trên một vùng nước rậm rạp nằm cách khu phố cổ trầm mặc đúng 4 cây số. Đáng ngạc nhiên hơn cả là khu rừng này đang mang một cái tên đánh lừa hầu hết du khách ghé thăm và ẩn chứa sức sống mãnh liệt nuôi dưỡng cả một cộng đồng.

Để hình dung trọn vẹn quy mô khổng lồ của bến nước nhộn nhịp này hãy bắt đầu bằng những con số thống kê. Theo số liệu từ chính quyền địa phương, khu vực rừng dừa hiện có khoảng 64 doanh nghiệp hoạt động du lịch cùng hơn 1.400 chiếc thuyền thúng.

Lượng khách bình quân đạt 5.000 đến 6.000 lượt mỗi ngày và tính tổng cả năm sẽ dễ dàng vượt mốc 1 triệu lượt. Hoạt động nhộn nhịp này trực tiếp tạo ra công ăn việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động là người dân bản địa. Phải đặt các con số này cạnh nhau mới thấy mật độ hoạt động ở đây đáng nể đến nhường nào. Một không gian gần 100 hecta dừa nước phải đón 6.000 người mỗi ngày với hơn 1.400 chiếc thúng cùng hạ thủy và len lỏi vào chung một hệ thống lạch nhỏ xíu.

Theo số liệu từ chính quyền địa phương, khu vực rừng dừa hiện có khoảng 64 doanh nghiệp hoạt động du lịch cùng hơn 1.400 chiếc thuyền thúng.

Vùng đất kỳ lạ sở hữu hơn một phần ba diện tích là mặt nước

Nơi tuyệt đẹp đó chính là rừng dừa Bảy Mẫu làng Cẩm Thanh, nay là phường Hội An Đông của thành phố Đà Nẵng.

Và đây cũng là chi tiết thú vị nhất mà hầu như không bài viết nào chịu dừng lại để lý giải cặn kẽ. Bảy Mẫu nếu hiểu theo đơn vị đo lường ruộng đất ngày xưa là khoảng bảy hecta. Đó đúng là diện tích ban đầu của rừng dừa nước nơi đây tính từ chừng hai trăm năm trước khi những người nông dân đầu tiên mang giống dừa nước về ươm mầm ở vùng cửa sông.

Rừng dừa Bảy Mẫu làng Cẩm Thanh, nay là phường Hội An Đông của thành phố Đà Nẵng.

Hai thế kỷ lặng lẽ trôi qua, cây dừa sinh sôi theo từng con nước và phủ kín các bãi bồi ven sông. Hiện tại toàn bộ khu rừng dừa đã mở rộng lên tới gần một trăm hecta, tức là lớn gấp hơn mười bốn lần con số nằm trong chính cái tên gọi của nó. Thế nhưng chẳng ai buồn đổi lại thành rừng dừa Trăm Mẫu. Cái tên xưa cũ vẫn ở lại và giờ đây nó đóng vai trò giống như một dấu mốc thời gian hoài niệm hơn là một phép đo lường chính xác.

Rừng dừa thực chất chỉ là phần lõi xanh tươi của một vùng đất rộng lớn hơn rất nhiều. Xã Cẩm Thanh có tổng diện tích gần chín trăm ba mươi bảy hecta, trong đó riêng mặt nước và hệ thống kênh rạch đã chiếm gần ba trăm bốn mươi chín hecta. Điều này có nghĩa là hơn một phần ba không gian sống của vùng đất này thực chất là nước.

Hiện tại, toàn bộ khu rừng dừa đã mở rộng lên tới gần một trăm hecta, tức là lớn gấp hơn mười bốn lần con số nằm trong chính cái tên gọi của nó.

Lý do sâu xa nằm ở vị trí địa lý vô cùng đắc địa. Nơi đây là điểm giao thoa của ba dòng sông lớn gồm Thu Bồn, Trường Giang và Lộ Cảnh Giang trước khi êm đềm đổ ra Biển Đông để tạo thành một hệ sinh thái nước lợ cực kỳ hiếm gặp. Chính cảnh quan sông rạch chằng chịt đan xen giữa những vạt dừa rậm rạp đã khiến người ta hay gọi vui nơi này là miền Tây thu nhỏ giữa lòng phố Hội. Khu vực này cũng vinh dự nằm trong vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm được tổ chức văn hóa toàn cầu công nhận.

Chiếc thuyền thúng mộc mạc vốn dĩ không phải là món đồ chơi

Thuyền thúng từ thuở ban sơ vốn là công cụ đánh bắt mưu sinh của ngư dân miền Trung. Nó được đan lát tỉ mỉ bằng tre rồi trét thêm lớp dầu rái đặc sánh để chống thấm nước. Phải tới khoảng hơn mười năm trở lại đây khi mô hình du lịch cộng đồng bùng nổ, những chiếc thúng này mới dần chuyển mình trở thành phương tiện chuyên chở du khách.

Thuyền thúng từ thuở ban sơ vốn là công cụ đánh bắt mưu sinh của ngư dân miền Trung

Rồi màn xoay thúng nghệ thuật theo nhịp điệu âm nhạc bất ngờ biến thành thương hiệu nhận diện riêng biệt của nơi này trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí có cả những vị khách ngoại quốc từng dở khóc dở cười kể chuyện bị say sóng chóng mặt sau khi trải nghiệm vòng quay tốc độ cao và đành phải bỏ dở toàn bộ lịch trình còn lại trong ngày.

Do đó nếu thuộc nhóm người dễ bị say xe, bạn hoàn toàn có thể chủ động đề nghị người chèo thuyền giảm bớt số vòng xoay hoặc nhẹ nhàng bỏ qua phần biểu diễn cảm giác mạnh này.

Màn múa thúng là trải nghiệm tạo nhiều ấn tượng cho du khách khi tới đây

Cú vươn mình ngoạn mục lọt vào “mắt xanh” của truyền thông quốc tế

Vào tháng Tám năm ngoái, một tạp chí kinh tế danh tiếng hàng đầu thế giới đã công bố danh sách năm mươi ngôi làng đẹp nhất toàn cầu. Ngôi làng chứa khu rừng dừa nói trên vinh dự đứng ở vị trí thứ hai mươi và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá đó.

Điều tạp chí này nhấn mạnh hoàn toàn không phải những khu nghỉ dưỡng xa hoa hay bãi biển lộng lẫy mà lại là những thứ vô cùng đời thường. Đó là hình ảnh chiếc thúng tre mộc mạc len lỏi giữa rừng dừa nước, cảnh người dân tung lưới bắt cá dưới tán lá xanh um cùng các trải nghiệm dung dị như học nấu ăn hay đạp xe qua những cánh đồng lúa và ao sen bát ngát.

Chưa dừng lại ở đó, đầu năm nay nơi này tiếp tục được Cục Du lịch Quốc gia chọn vào nhóm năm đại diện Việt Nam tranh giải Làng du lịch tốt nhất thế giới của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc với kết quả dự kiến được công bố vào những tháng cuối năm.

Tấm khiên xanh khổng lồ che chắn cho cả một vùng đất

Đây là phần giá trị ít được phô trương nhất nhưng lại đáng trân trọng nhất. Trước khi trở thành một tọa độ du lịch nổi tiếng, rừng dừa nước đóng vai trò như một bức tường thành tự nhiên vững chãi cho cả vùng. Những tán dừa đan vào nhau giúp giảm thiểu sức tàn phá của bão, hạn chế tình trạng xâm nhập mặn và ngăn chặn triệt để nguy cơ sạt lở bờ sông. Đây đều là những sự chở che mà mảnh đất miền Trung vô cùng khát khao mỗi khi mùa mưa bão ập tới.

Nói một cách sâu xa hơn, mỗi hecta dừa tại đây không chỉ là sinh kế đẻ ra tiền mà còn là một công trình phòng hộ sinh thái vĩ đại. Đó cũng là lý do bộ tiêu chí khắt khe của giải thưởng Liên Hợp Quốc lại đánh giá rất cao nơi này, bởi họ chấm điểm dựa trên cả công tác bảo tồn di sản lẫn chiến lược phát triển bền vững chứ không đơn thuần chỉ nhìn vào cảnh quan bề ngoài.

Cẩm nang di chuyển và thưởng thức tinh hoa ẩm thực bản địa

Về phương án di chuyển, khu vực này cách trung tâm phố cổ chỉ khoảng bốn cây số. Bạn có thể thong thả chạy xe máy hoặc đạp xe chừng mười lăm phút xuôi theo tuyến đường nối liền phố cổ với biển Cửa Đại. Đây là lợi thế cực kỳ to lớn vì mọi người hoàn toàn có thể lồng ghép trọn vẹn khu rừng này vào một ngày rong chơi phố Hội mà không cần phải tốn công thu dọn hành lý đổi chỗ ở.

Về các hoạt động vui chơi, ngoài trải nghiệm ngồi thúng tre thong dong bạn còn có thể thử sức học quăng chài lưới, hò reo xem đua thúng, tự tay đan những món đồ chơi bằng lá dừa và tham gia các lớp học nấu ăn do chính người dân bản địa đứng lớp. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm là vào lúc sáng sớm tinh sương hoặc cuối buổi chiều. Lúc này tiết trời vừa dịu mát lại vừa giúp bạn tránh được khung giờ cao điểm ngột ngạt khi cả nghìn chiếc thúng cùng đồng loạt chen chúc xuống nước.

Ngoài trải nghiệm ngồi thúng tre thong dong, du khách có thể tự tay đan những món đồ chơi bằng lá dừa và ăn những món đặc sản tại đây.

Về trải nghiệm ẩm thực, lợi thế tuyệt vời nhất là nơi đây nằm sát vách một trong những cái nôi ẩm thực lâu đời nhất nước. Buổi sáng đi dạo dưới tán dừa xong, bạn chỉ cần chạy xe một loáng vào phố là có ngay bát cao lầu đậm vị, ổ bánh mì giòn rụm, đĩa cơm gà dẻo thơm hay phần bánh đập dân dã. Còn nếu muốn dùng bữa ngay tại bến nước, hải sản tươi rói vùng cửa sông chắc chắn sẽ đánh gục vị giác của bạn. Đặc biệt không gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức một bữa cơm nhà chuẩn vị Việt Nam với rổ rau thơm tươi rói, bát nước mắm nguyên chất đậm đà và nhấp ngụm trà không đường thanh mát giữa không gian lộng gió của rừng dừa.

Ảnh: Sưu tầm